Amazon a décidé de suspendre la livraison de certains produits non-essentiels jusqu’au 5 avril 2020. La mesure doit permettre à la plateforme de prioriser des produits en forte demande alors que de nombreux pays ont mis en place des mesures de confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Amazon a annoncé aux vendeurs de son site mardi 17 mars 2020 que la livraison de certains produits jugés non-essentiels serait suspendue. « Nous mettons temporairement la priorité sur les articles ménagers, les fournitures médicales et d’autres produits en forte demande qui arrivent dans nos centres de tri pour que nous puissions plus rapidement recevoir, déstocker et livrer ces produits à nos clients », explique Amazon dans son mail aux vendeurs. La firme tente d’absorber le véritable rush que cause l’épidémie de coronavirus et les effets du confinement sur le nombre de commandes passées sur internet.

Le coronavirus provoque des ruptures de stock chez Amazon

« Nous voyons une hausse du shopping sur internet et cela résulte dans le fait que certains produits […] ne sont plus en stock », ajoute la firme. Amazon embauche par ailleurs à tour de bras pour ne pas manquer de main d’oeuvre dans ses entrepôts en cette période difficile. Pour les vendeurs, cela signifie qu’Amazon va réduire ses commandes lorsque ces derniers proposent des produits qui ne sont pas priorisés. Pour éviter trop de pertes sèches, Amazon a également largement recours à une autre mesure : permettre aux vendeurs d’allonger leurs délais de livraison dans les centres de tri pour les commandes déjà passées.

« Nous comprenons que c’est un changement dans votre business, et nous n’avons pas pris cette décision avec légèreté », s’excuse Amazon. La firme avait prévenu en amont ses partenaires de la mise en place de mesures d’urgence suite à l’épidémie de coronavirus. Dans le détail, Business Insider US nous apprend que six catégories de produits sont dans les faits priorisées : produits pour bébé, santé et produits ménagers, beauté et soin du corps, courses, matériel industriel et scientifique, et produits pour animaux de compagnie.

La mesure s’appliquera jusqu’au 5 avril 2020. Elle ne concerne vraiment que les envois en centre de tri – les produis qui sont encore en stock dans ces centres peuvent toujours être livrés.

Source : Business Insider