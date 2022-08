Amazon teste des vidéos à la TikTok pour vendre ses produits

Ce principe popularisé par TikTok, à savoir proposer des vidéos courtes à la chaîne via un feed, fait de plus en plus d'émules. Amazon est le dernier d'entre-eux, la compagnie teste actuellement un système similaire sur son appli. Bien entendu, tous les produits présentés en vidéo peuvent être achetés sur Amazon.

Avec son principe de proposer de courtes vidéos accessibles en continu via un flux, TikTok a visiblement trouvé “l'idée du siècle”. Il faut dire que tous les concurrents du réseau social chinois ont cédé à la mode du “Short”, que ce soit Facebook, Instagram avec les Reels, Twitter, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, YouTube avec les Shorts, ou encore Spotify et Netflix.

Or et si l'on en croit des révélations de Watchful (plateforme spécialisée dans les informations sur les produits d'IA) relayées par nos confrères du Wall Street Journal, Amazon est également séduit par ce format. En effet, l'entreprise teste actuellement un flux vertical de photos et de vidéos dans son application, auprès de ses employés en interne.

Amazon veut aussi ses vidéos à la TikTok

Comme le démontrent les quelques captures d'écran partagées par Watchful au média américain, ce flux répond au nom de “Inspire”, et on pourrait donc y accéder directement depuis la barre de navigation inférieure, via le logo en forme de diamant (entre le bouton Accueil et Profil).

En cliquant dessus, les utilisateurs pourront voir les différentes publications du flux, qui comprendront bien évidemment des liens pour acheter les articles présents dans les posts. Notez toutefois que ce n'est pas la première fois que le géant du e-commerce puise son inspiration chez les réseaux sociaux.

A lire également : Amazon permet d’essayer des chaussures en ligne grâce à la réalité augmentée

Amazon a récemment ajouté à ses outils publicitaires une fonctionnalité copiée d'Instagram baptisée Amazon Posts. Il s'agit ni plus ni moins de “navigation orientée sur images” organisée ici encore via un flux de média social. “Aidez les acheteurs à visualiser vos produits dans des conditions réalistes et encouragez-les à parcourir votre fil d'actualité”, décrit la firme.

Pour en revenir à ce flux à la TikTok, difficile de dire si cette fonctionnalité sera proposée au public ou non. Il faudra impérativement qu'Amazon passe par une phase de test auprès de consommateurs pour savoir si cette nouvelle méthode de vente les séduit ou pas. “Nous testons constamment de nouvelles fonctionnalités pour faciliter un peu plus la vie des clients”, a déclaré un porte-parole d'Amazon à nos confrères du site TechCrunch. Pour rappel, Amazon a augmenté les prix de son abonnement Prime en France d'une vingtaine d'euros.