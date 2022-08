Le Pixel 7 arrive plus tôt que prévu, les iPhone 15 Pro auront une puce A17 plus puissante, c’est le récap

Le Google Pixel 7 pourrait finalement sortir dès le mois de septembre, les iPhone 15 Pro pourraient être plus puissants que les iPhone 15, WhatsApp a droit à une nouvelle application native pour Windows, c’est le récap.

Le prochain smartphone haut de gamme de Google a déjà été certifié par la FCC, ce qui pourrait indiquer une sortie dès septembre plutôt qu’au mois d’octobre. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient être les seuls à être équipés de la puce A17 d’Apple en 2023. Après plusieurs années à utiliser l’application Web de WhatsApp, les utilisateurs de Windows ont enfin droit à une application native. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 17 août 2022.

Le Pixel 7 pourrait être lancé un mois plus tôt

Alors qu’on s’attendait à ce que Google lève le voile sur son Pixel 7 au mois d’octobre 2022, le smartphone a déjà été aperçu dans les listings de la FCC, l’organisme de certification. Traditionnellement, la FCC ajoute un appareil à son catalogue un mois environ avant sa sortie officielle, ce qui pourrait indiquer que les prochains smartphones de Google pourraient arriver dès la fin du mois de septembre.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max seront les modèles les plus puissants en 2023

Sur Weibo, un leaker prétend qu’Apple va renouveler l’année prochaine sa stratégie consistant à ne pas utiliser la même puce sur tous les modèles. Après les iPhone 14, les iPhone 15 pourraient eux aussi avoir droit à deux puces différentes. Seuls les modèles Pro et Pro Max seraient équipés de la nouvelle puce A17 d’Apple, tandis que les deux autres versions devront se contenter d’un SoC A16.

WhatsApp se dote d’une nouvelle application native sur Windows

Alors que les utilisateurs de WhatsApp avaient jusqu’à présent droit à une application basée sur le Web sur ordinateur, l’entreprise vient enfin de publier une nouvelle application native pour Windows. Celle-ci est désormais autonome, et prend en charge les comptes directement sur votre PC. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser votre téléphone pour maintenir la connexion du compte et recevoir et envoyer des messages à vos contacts.

