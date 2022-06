Amazon permet d’essayer des chaussures en ligne grâce à la réalité augmentée

Amazon permet d'essayer des chaussures grâce à la réalité augmentée. Via son application iOS, le spécialiste du e-commerce propose à ses clients de tester virtuellement des centaines de sneakers avant de passer à la caisse.

Ce jeudi 9 juin 2022, Amazon a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité au sein de son application iOS. Ce nouvel outil, baptisé Virtual Try-On for Shoes, permet aux clients de la plateforme d'essayer des chaussures en réalité augmentée avant de les acheter.

Concrètement, l'application affiche une reproduction des chaussures en réalité augmentée sur les pieds de l'utilisateur. Comme le montrent les images publiées par Amazon, l'utilisateur peut bouger les pieds pour se faire une idée concrète du look des sneakers en conditions réelles.

Amazon mise sur la réalité augmentée pour faciliter les achats

Pour tester les chaussures en réalité augmentée, il suffit de se rendre sur la page produit sur Amazon de la paire qui vous tente. L'utilisateur devra appuyer sur le bouton « essai virtuel » pour lancer la simulation. L'appareil photo de votre smartphone va s'ouvrir. Il faudra alors diriger l'appareil vers les pieds pour que des baskets virtuelles fassent leur apparition. L'application permet de tester différents coloris sans quitter la simulation. Les chaussures vont s'ajuster automatiquement aux pieds du porteur.

Des chaussures de marques telles que New Balance, Adidas, Reebok, Superga, Lacoste, Asics et Puma sont d'ores et déjà proposées en réalité augmentée dans l'application. Pour le moment, l'option est réservée aux internautes qui vivent aux Etats-Unis ou au Canada. On ignore quand Amazon proposera la fonctionnalité dans le reste du monde et sur son application Android.

Ce n'est pas la première fois que le géant du commerce en ligne propose une fonctionnalité basée sur la réalité augmentée. En 2019, Amazon a lancé un outil qui permet d'essayer du maquillage virtuellement avant de l'acheter sur son site. L'an dernier, le groupe s'est distingué avec Room Decorator, une fonctionnalité qui permet de visualiser du mobilier.

Amazon n'est pas la première marque à miser sur la réalité augmentée pour améliorer l'expérience d'achat en ligne. C'est notamment le cas d'Ikea, qui permet également de “tester” la disposition de ses meubles dans votre intérieur.