Amazon Prime et Sony lancent la production de plusieurs séries se déroulant dans l’univers de Spider-Man

Amazon Prime et Sony ont annoncé avoir conclu un accord qui verra la plateforme de streaming diffuser plusieurs séries tournant autour de l’univers de Spider-Man.

Disney n’a pas le monopole des personnages de l’univers cinématique de Marvel. À travers le Spider-Man’s Universe, Sony s’est attaché à créer une franchise qui peut se targuer de compter pas moins de 900 super-héros. Tous les films sortis jusqu’à maintenant n’ont pas été des succès de fréquentation, et les remakes ont été si nombreux et fréquents, qu'il est même difficile de savoir dans quel ordre regarder les films Spider-Man.

Certaines adaptations, comme Morbius, ont même fait l’unanimité contre elles. Cela ne décourage pas Sony pour autant. La compagnie a annoncé avoir lancé la production de plusieurs séries en live action tournant autour de l’univers de l’Homme-Araignée. Elles seront visibles partout dans le monde grâce à un accord conclu avec Amazon Prime.

Silk sera la première série tirée du Spider-Verse à être diffusée sur Amazon Prime

La première série à voir le jour sera « Silk: Spider Society », dont Angela Kang sera la showrunner. Cette dernière a, entre autres, produit « The Walking Dead », un gage de qualité s’il en est. Ce feuilleton relatera les aventures de Cindy Moon, une adolescente américaine aux origines coréennes. En plus d’étudier dans le même lycée que Peter Parker, elle s’est fait piquer par la même araignée que lui et elle a donc développé les mêmes pouvoirs que Spidey. Les rumeurs d’une adaptation en film des aventures de cette superhéroïne courent depuis 2020, mais c’est finalement sur le petit écran qu’on la verra évoluer.

Aucune information n’a filtré concernant les autres séries commandées par Amazon. Tout juste sait-on qu’elles graviteront autour de l’univers de Spider-Man. On sait en revanche que l’année 2023 sera riche en événements sur le grand écran au niveau du Spider-Verse. Le super-vilain « Kraven the Hunter » ouvrira le bal avec une arrivée dans les salles obscures prévue pour le 13 janvier 2023, tandis que « Spider-Man : Across the Spider-Verse » sera projeté à partir du 2 juin 2023. « Madame Web », avec Dakota Johnson dans le rôle-titre, devrait sortir le 6 octobre 2023. Des rumeurs couraient sur la sortie de « Spider-Man 4 » courant 2023, mais de nombreuses personnes proches des studios Marvel ont affirmé qu’il ne sortira sans doute qu’en 2024, l’actualité cinématographique du Spider-Verse étant déjà assez riche.

Source : Variety