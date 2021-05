Spider-Man : Venom, Kraven et Morbius seront bientôt liés aux autres films Marvel

Les spin-off consacrés aux ennemis de Spider-Man, comme Venom, Morbius ou Kraven, se dérouleront bientôt dans le même univers que les autres films Marvel. Sony souhaite en effet que le Spider-Man de Tom Holland puisse interagir avec les célèbres méchants. Le groupe tease à demi-mots la mise en place d'un multivers.

Afin que Spider-Man puisse apparaître dans les films Avengers du MCU, Marvel Studios a passé un accord avec Sony Pictures, le studio qui détient les droits cinématographiques du personnage et de son univers. Depuis 2015, Marvel et Sony partagent en effet les droits du personnage de Peter Parker. Concrètement, le studio japonais loue les droits à Marvel, moyennant une partie des recettes financières de ses productions.

En parallèle, Sony a continué à développer unilatéralement une série de films portant sur les personnages phares de l'univers de Spider-Man, comme Venom, Morbius ou Kraven le Chasseur. Jusqu' ici, les métrages qui se déroulent dans cet univers n'ont jamais fait mention au tisseur. L'univers Sony et le Marvel Cinematic Universe ont toujours été distincts.

Le Spider-Man de Marvel Studios va bientôt rencontrer Venom et consorts

D'après Sanford Panitch, le président de Sony Pictures, la donne s'apprête à changer. Interrogé par nos confrères de Variety, le dirigeant assure que le Spider-Man de Tom Holland, devenu un personnage central du MCU, va apparaître dans les futurs métrages produits par Sony.

“En fait, il y a un plan. Je pense que maintenant, cela devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous nous dirigeons et je pense que lorsque” No Way Home “ (NDLR : le troisième volet de la trilogie Spider-Man de Marvel) sortira, encore plus d'informations seront révélées” promet Sanford Panitch.

Lire également : découvrez le casting de la future série Disney+, Marvel Secret Invasion

Entre les lignes, Sanford Panitch laisse entendre que Marvel et Sony sont en train de mettre en place un multivers, un ensemble d'univers qui existeront en parallèle. D'ailleurs, il se murmure que Spider-Man voyagera au sein de ce multivers dans le prochain volet de sa trilogie, attendu le 16 décembre 2021 au cinéma. Le tisseur va-t-il croiser le Venom de Tom Hardy, le Kraven incarné par Aaron Taylor-Johnson ou le Morbius de Jared Leto sur sa route ?

Source : Variety