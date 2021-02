Amazon Music débarque sur Google TV et Android TV

Amazon Music débarque enfin sur les dongles Google TV et les TV et mediacenters sour Android TV. Des années après les autres plateformes, l'application du service de streaming débarque enfin. Il semble que ce retard à l'allumage soit lié aux frictions qui existent entre les deux firmes depuis des années.

Amazon et Google ne sont pas toujours les meilleurs amis du monde. En fait les deux firmes semblent même régulièrement se tirer dans les pattes – à cause, c'est selon, de leur position dominante dans certains marchés, et de la concurrence féroce qu'ils entretiennent dans de nombreux secteurs, produits et services.

Du coup, on ne trouve pas certaines applications et services de Google dans l'écosystème Amazon Alexa / Fire TV, et inversement, certains services Amazon ne sont pas disponibles dans l'écosystème des produits Google / Chromecast. L'une des plus grosses omissions restantes était sans conteste l'absence d'application Amazon Music pour Google TV et Android TV.

Amazon et Google ont-ils enfin enterré la hache de guerre ?

Nos confrères de The Verge nous apprennent que Amazon Music débarque enfin sur ces appareils. Pour l'instant l'application n'est disponible que sur le dernier Chromecast, et Android TV, mais elle est également en cours de déploiement sur Google TV et devrait donc y être disponible dans les prochaines heures.

Pour le reste, Amazon Music y fonctionnera exactement comme sur les autres plateformes, avec une formule qui ressemble à Spotify, YouTube Music ou Apple Music. Le service est facturé 9,99 € par mois exactement comme ses concurrents (les abonnés Prime peuvent y souscrire à l'année pour 99 € soit deux mois offerts).

Le service compte, en outre, plus de 60 millions de titres, et il est possible de télécharger vos playlists pour les écouter hors ligne. Amazon Music propose plusieurs niveaux de qualité audio. La plupart des titres sont en “HD” ce qui veut dire une qualité CD.

Mais la plateforme compte également de nombreux titres en Ultra HD (jusqu'à 24 bits, 192 kHz et débit jusqu'à 3730 kbps). Pour profiter du service sur votre Google TV ou Android TV, il faut vous rendre dans le Play Store sur ces appareils et télécharger l'application.