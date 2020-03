Android TV : comment Google pénalise marques de télé qui osent proposer Amazon Fire TV

Une enquête révèle comment Google annule sa licence lorsque les fabricants de télévisions installent une version modifiée d’Android TV. Ce qui pénalise de facto les téléviseurs qui tournent sous Fire TV, et expliquent les difficultés d’Amazon à développer son écosystème dans les téléviseurs.

Une analyse du site Protocol révèle la stratégie parfois agressive de Google pour dominer le marché des systèmes d’exploitation pour télévisions connectées. Android TV représente plus d’un téléviseur connecté sur dix vendus dans le monde. Mais les parts de marché de Google restent en retrait de celles de Samsung (Tizen OS) et de Roku. Loin derrière, on trouve les équipements sous Amazon Fire TV.

Avec une part de marché assez faible, quand bien même le géant de la distribution sur internet a vendu des millions de dongles Fire TV. A en croire Protocol, Google fait en effet tout pour éviter qu’Amazon ne gagne des parts de marché dans les téléviseurs connectés, sur fond de vieille rivalité. Il utilise pour cela comme levier ses applications (Play Store, YouTube, Gmail, Calendrier, etc…), dont la présence sous Android TV est conditionné par une licence, que Google peut révoquer.

Google utilise les licences Android pour noyauter le marché des TV

Ainsi à en croire Protocol, dès qu’un fabricant tente de mettre sur ses télévisions une version modifiée d’Android TV compatible avec Fire TV, Google révoque sa licence, ce qui provoque la disparition de la suite GMS sur ses appareils. Mais apparemment, la stratégie de Google pour barrer la route à Amazon va même plus loin. L’année dernière, la firme avait signé un partenariat avec 6 des 10 fabricants de Smart TV et 140 opérateurs de télévision par câble.

Google défend de son côté cette approche très restrictive dans son Android Compatibility Commitment – une liste de politiques auxquelles les constructeurs doivent se plier, et qui vise sur le papier à assurer une meilleure continuité possible dans l’écosystème Android. Cet accord leur interdit en outre d’installer sur leurs appareils des versions d’Android TV modifiées, dont Fire TV OS.

Et en cas de non respect, cela peut même avoir des conséquences pour d’autres catégories de produits du constructeur. Par exemple, une firme qui construit des TV et des smartphones peut se retrouver sans licence Android sur l’ensemble de sa production, à cause d’un non respect des conditions pourtant restreint aux télévisions. On comprend donc du coup la force de persuasion de la stratégie de Google.

Au delà, cette histoire illustre selon Protocol la rivalité entre Google et Amazon dans les télévisions. Et le site de citer des responsables des deux firmes parler de son concurrent. Le responsable Android TV chez Google Shalini Govil-Pai avait ainsi récemment affirmé que « Amazon est ce qui nous tient éveillé la nuit ». Côté Amazon, le responsable des efforts Fire TV estime que Google est « son principal concurrent ».

Reste que l’on a du mal à comprendre en quoi ces décisions bénéficient vraiment aux consommateurs. Et on a comme l’impression que la Commission européenne finira tôt ou tard par se saisir de ce sujet. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que Google se fait taper sur les doigts…

Amazon refuse de son côté de commenter directement la situation. Mais dans une interview récente, Marc Whitten, responsable Fire TV chez Amazon, expliquait à propos des constructeurs de télévisions : « nous ne nous attendons pas à ce qu’ils utilisent uniquement nos services ou notre logiciel. Nous pensons que les partenaires doivent pouvoir choisir les solutions qui fonctionnent pour eux, ce qui peut varier en fonction des gammes de TC, ou des différentes catégories d’appareils et de territoires. Je pense que la diversité dans les choix est une très bonne chose ».

Source : Protocol