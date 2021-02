Android TV : une nouvelle interface inspirée de Google TV est disponible

Android TV a droit à une nouvelle interface largement inspirée de Google TV, son successeur. Ce nouveau design comprend plusieurs nouveautés inaugurées l'an dernier, comme un onglet Découvrir bardé de recommandations personnalisées. Google vient de lancer le déploiement de l'interface en France. On vous explique comment installer la mise à jour sur votre appareil Android TV.

Souvenez-vous : en septembre 2020, Google annonçait Google TV, la nouvelle interface dédiée aux téléviseurs destinée à remplacer progressivement Android TV. Plus fluide, plus clair et plus centralisé, l'interface de Google TV concentre tous les contenus sur une seule page. Google mélange les films et les séries disponibles sur Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video afin de faciliter la recherche des utilisateurs. Google TV a fait son entrée sur le marché avec le dernier Chromecast de la marque vendu au prix de 69,99€ depuis septembre dernier.

Comme annoncé, Google cherche à dire adieu à la marque “Android”. Depuis 2012, le mot Android disparaît progressivement de l’écosystème de Google. Ainsi, Android Market est devenu le Play Store et Wear OS by Google a remplacé Android Wear. Néanmoins, la firme de Mountain View n'a pas encore complètement enterré Android TV. Ce mercredi 3 février 2021, le géant de la recherche a annoncé le déploiement d'une nouvelle interface sur toutes les télévisions qui tournent sous Android TV.

Quelles nouveautés inspirées de Google TV pour Android TV ?

Cette nouvelle interface emprunte plusieurs éléments de Google TV. On y découvre tout d'abord une nouvelle navigation basée sur les onglets. En haut de l'écran, vous verrez trois nouveaux onglets: Accueil, Découvrir et Applications. “L'onglet Accueil est similaire à celui que vous connaissez déjà”, affirme Google dans un billet de blog. De son côté, l'onglet Applications répertorie toutes les applis installées sur la machine. Sans surprise, Google glisse un lien qui relaie vers le Play Store.

L'interface se distingue surtout par l'intégration d'un nouvel onglet Découvrir. Cette section met en avant les films et séries TV les plus recherchés sur le moteur de recherche ainsi que des recommandations personnalisées basées sur vos goûts et vos préférences. L'onglet affiche indifféremment des contenus disponibles dans le catalogue Netflix, dans le catalogue Disney+ ou sur Amazon Prime Video. “L'onglet Découvrir rassemble des recommandations de films, d'émissions et de programmes télévisés en direct de toutes vos applications” précise le communiqué de Google. Sur Google TV, cet onglet est appelé “Pour vous”.

Néanmoins, la mise à jour ne permet pas de profiter de toutes les nouveautés de l'interface Google TV. Bien que les similitudes soient désormais plus prononcées, il s'agit bien de deux interfaces différentes. A terme, Google TV devrait remplacer Android TV sur tous les téléviseurs toujours mis à jour par leurs constructeurs. Ainsi, Sony a déjà annoncé que Google TV sera disponible sur ses TV dès l'année 2021. Même son de cloche du côté des téléviseurs signés TCL. La plupart des marques partenaires de Google emboiteront le pas à Sony et TCL dans un second temps. C'est notamment le cas de Philip.

Comment installer la nouvelle interface d'Android TV ?

Google vient de lancer le déploiement de cette nouvelle interface en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Allemagne. Comme toujours, la firme opte pour un déploiement progressif. D'autres pays recevront la mise à jour dans un second temps. Il faudra donc attendre plusieurs semaines avant que la mise à jour Android TV n'ait été poussée sur tous les téléviseurs. Pour vérifier si l'interface est déjà disponible sur votre appareil, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Cliquez sur le bouton Accueil

Sélectionnez Aide

Allez dans État et diagnostics , puis dans Mise à jour du logiciel système

, puis dans Assures-vous que mise à jour automatique ou que la case téléchargement automatique du logiciel est bien activée

ou que la case est bien activée Si l'option est activée, l'interface sera automatiquement installée sur votre appareil.

Si l'option n'est pas activée, cliquez sur Mise à jour logicielle

Sur certains modèles, une notification apparaîtra à l'écran pour vous informer de la disponibilité d'une nouvelle mise à jour. Que pensez-vous des nouveautés d'Android TV inspirées par Google TV ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.