Amazon Luna devient utile pour les fans des jeux Ubisoft, voici pourquoi

Amazon et Ubisoft viennent d'annoncer une nouvelle fonctionnalité de taille concernant Amazon Luna. En effet, les utilisateurs pourront désormais lancer certains jeux Ubisoft sur le service de cloud gaming, et ce sans nécessiter d'abonnement payant.

Depuis l'arrêt de Google Stadia, Amazon Luna, le GeForce Now et le Xbox Cloud Gaming restent les principaux services de cloud gaming disponibles sur le marché. Or, la plateforme d'Amazon se dote ce mardi 6 décembre 2022 d'une nouvelle fonctionnalité qui pourrait attirer de nombreux joueurs.

En effet, le géant du e-commerce et l'éditeur français ont confirmé la possibilité de lancer sur le service de cloud gaming certains jeux Ubisoft achetés sur PC. Et ce sans la nécessité d'avoir un abonnement payant sur Amazon Luna. En d'autres termes, si votre configuration ne vous permet pas par exemple de jouer à Far Cry 6 dans les meilleures conditions, vous pourrez voir ce que cela donne en y jouant sur le cloud de la plateforme d'Amazon.

Jouer gratuitement à vos jeux PC Ubisoft sur Amazon Luna, c'est maintenant possible

Pour ce faire, il suffit de lier vos comptes Amazon et Ubisoft. Les jeux achetés sur Ubisoft Connect seront ensuite synchronisés à Luna. Les joueurs pourront donc les lancer sur le service de cloud gaming, sans téléchargement et sur de nombreux appareils (PC, Mac, Fire TV, Fire Tablet, Chromebook, certains Smart TV Samsung, etc.).

Amazon précise par ailleurs qu'une fois vos comptes liés, les futurs achats réalisés sur l'Ubisoft Store apparaîtront automatiquement sur Luna. Attention toutefois, le billet de blog d'Amazon nomme spécifiquement Assassin's Creed Valhalla, Uno et Far Cry 6 comme titre éligibles à cette nouvelle intégration. Toutefois, dans le communiqué de presse d'Amazon, la compagnie américaine mentionne “une sélection de titres”, sans rentrer davantage dans les détails.

De fait, il est possible que cette compatibilité avec Luna concerne pour l'instant une poignée de jeux PC Ubisoft. Rappelons qu'Ubisoft a été fervent défenseur des services de cloud gaming. L'éditeur français est partenaire d'Amazon Luna depuis les débuts de la plateforme en septembre 2020. Il a également proposé de nombreux jeux de son catalogue sur Google Stadia.

D'ailleurs, Ubisoft s'est engagé auprès des joueurs Stadia après l'annonce de la fermeture du service. En effet, la société française travaille actuellement sur un moyen de transférer les achats réalisés sur PC avant la fin de Stadia prévue en janvier 2023.