Steam Deck : les jeux EA ne se lancent plus, voici une solution temporaire en attendant le correctif

Si vous ne parvenez pas à lancer un jeu EA sur votre Steam Deck depuis quelques jours, vous n’êtes pas seuls. En effet, ces derniers rencontrent quelques soucis au démarrage, n’affichant que le logo Steam indéfiniment. Valve a indiqué travailler sur un correctif, tandis que d’autres utilisateurs ont trouvé une solution temporaire (mais non sans risque).

Le Steam Deck est sans aucun doute l’une des meilleures consoles portables du moment, autant pour les performances toujours aussi étonnantes qu’il offre que pour la quantité de jeux qu’il est capable de faire tourner. Cette versatilité est en partie due à son noyau Linux qui permet de lancer de nombreuses applications d’éditeurs différentes. Mais cette ouverture peut également causer quelques soucis, comme EA en fait actuellement les frais.

Vous l’avez peut-être remarqué, de nombreux jeux EA ne se lancent plus sur le Steam Deck depuis quelques jours. À la place, les joueurs se retrouvent devant le logo Steam qui reste à l’écran tant que l’on ne quitte pas l’application ou que l’on n’éteint pas la console. À ce jour, de nombreux titres ont été référencés par la communauté comme étant victimes du problème.

Les jeux EA sont cassés sur Steam Deck, mais il y a une solution

Voici la liste complète à ce jour :

A Way Out

Battlefield V

Battlefield 4

Battlefield 1

Dead Space 3

FIFA 22

FIFA 21

It Takes Two

Madden NFL 23

Madden NFL 22

Mass Effect: Legendary Edition

Mass Effect Andromeda

Mirror’s Edge Catalyst

Need for Speed Heat

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed Most Wanted

Plants vs. Zombies : Garden Warfare 2

Star Wars Battlefront 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Sims 4

Titanfall 2

En réalité, cette liste peut tout aussi bien contenir tous les jeux publiés par EA et disponibles sur le Steam Deck. En effet, comme l’explique Valve, le souci provient de l’application même de l’éditeur, qui est récemment venue remplacer son mal-aimé client Origin. Celle-ci ne communique plus de la bonne manière avec le Steam Deck pour que celui-ci lance les éléments de Proton, le logiciel utilisé par Valve pour faire tourner des jeux Windows, nécessaires au démarrage de ces derniers.

Comment lancer les jeux EA sur son Steam Deck en attendant le correctif

Fort heureusement, Valve travaille d’ores et déjà aux côtés d’EA sur un correctif pour résoudre ce problème bien fâcheux. Les deux entreprises se sont associées aux développeurs en charge de Proton pour développer un patch, tout en précisant que la chose n’a rien d’aisé et que ce dernier pourrait mettre à un certain temps à être déployé.

« Bien que nos jeux ne sont pas officiellement compatibles avec le Steam Deck, nous comprenons la frustration des joueurs et nous cherchons toujours à améliorer leur expérience partout où nos jeux apparaissent. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires chez Valve pour résoudre ces problèmes aussi rapidement que possible et nous espérons que nos joueurs pourront à nouveau profiter de leurs jeux EA préférés sous peu », a déclaré un porte-parole d’EA dans un communiqué.

D’ici qu’un correctif officiel soit disponible, il existe une solution temporaire qui permet de lancer les jeux EA sur son Steam Deck. Néanmoins, celle-ci n’est pas sans risque : il est possible que vous perdiez vos sauvegardes durant le processus. Avant toute chose, on vous conseille donc fortement de vous assurer que votre progression a été stockée dans le Steam Cloud avant de vous lancer dans la manipulation. Ainsi, vous réduirez les chances de voir s’envoler plusieurs heures de jeu.

Une fois chose faite, voici donc la marche à suivre pour lancer vos jeux EA sur Steam Deck :

Sur votre Steam Deck, sélectionnez le jeu que vous souhaitez lancer

Rendez-vous dans les paramètres en cliquant sur l’icône de roue dentée

Dans la section Développeur, sélectionnez Supprimer les fichiers Proton

De cette manière, tous les éléments nécessaires au lancement des jeux, notamment l’application EA, seront réinstallés sur votre console. Vous devriez alors pouvoir lancer les jeux concernés.

