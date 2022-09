Amazon lance une Fire TV QLED qui peut détecter votre présence

Lors de son événement matériel d'automne, Amazon a annoncé deux nouveaux modèles de téléviseurs avec des panneaux QLED. La société a également introduit un tout nouveau Fire TV Cube de troisième génération.

Lors d'un événement hier soir, Amazon a non seulement annoncé la première liseuse équipée d’un stylet, la Kindle Scribe, mais également deux nouvelles façons de faire entrer Fire TV dans votre maison : la troisième génération de Fire TV Cube et un téléviseur QLED de deuxième génération Omni TV avec Fire TV intégrée dans son logiciel.

Un an après avoir lancé ses premiers téléviseurs maison avec la gamme Fire TV Omni, Amazon est donc de retour avec une toute nouvelle gamme qui promet une qualité d'image encore meilleure. Surnommée la « gamme de téléviseurs la plus intelligente de tous les temps », la nouvelle série Amazon Fire TV Omni QLED est dotée d'un écran Quantum Dot plus avancé pour des soirées cinéma immersives. Sans surprise, on peut également compter sur les technologies Dolby Vision IQ et HDR10+ Adaptive.

Les TV d’Amazon peuvent désormais détecter votre présence

D’après Amazon, ces nouveaux modèles de téléviseurs disponibles en 65 et 75 pouces (799 dollars et 1099 dollars), sont dotées de la technologie Fire TV Ambient Expérience. Cette dernière « transforme le téléviseur en un appareil toujours intelligent lorsqu'il n'est pas utilisé ». Le téléviseur serait équipé de capteurs de présence intégrés pour détecter lorsqu'une personne entre dans la pièce et bascule vers l'Ambient Expérience.

Au lieu d'un écran vide, le téléviseur utilise la puissance d'Alexa pour vous permettre de voir des informations utiles, de gérer votre maison intelligente, d'écouter ou de découvrir de nouveaux contenus, et de visualiser des œuvres d'art ou des photos de famille.

Amazon a également lancé un nouveau Fire TV Cube. L’appareil de troisième génération combine un boîtier Fire TV 4K et un Amazon Echo dans un seul châssis. Comme tout autre appareil de streaming de pointe, il offre la possibilité de diffuser du contenu 4K Ultra HD avec Dolby Vision, HDR et audio Dolby Atmos. Il dispose également de quatre microphones encore plus sensibles pour converser avec l'assistant Alexa.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de la nouvelle Fire TV Cube est la prise en charge de le « Super Resolution Upscaling », une fonction qui permet essentiellement de convertir du contenu HD en 4K. Cela ressemble à l'upscaling basé sur l'IA de Nvidia sur la Shield TV, mais il reste à voir dans quelle mesure la fonction d'upscaling fonctionne sur la Fire TV. Pour rappel, ces nouvelles TV et ce Fire TV Cube seront disponibles aux États-Unis dès le mois d’octobre, mais on ne sait pas encore si ceux-ci arriveront en France à l’avenir.