Amazon brade l’iPad 10 d’Apple avant ses Ventes Flash de Printemps

Juste avant le début de ses Ventes Flash de Printemps, Amazon propose à ses clients de s'offrir l'iPad 10 à prix bradé. La tablette tactile d'Apple peut en effet être obtenue sous les 285 euros seulement.

Comme vous le savez sûrement, les Ventes Flash de Printemps d'Amazon se tiendront du mardi 25 au lundi 31 mars 2025 en France, et également dans d'autres pays européens (Espagne, Italie ou Allemagne). D'ailleurs, la plateforme allemande d'Amazon vous donne déjà la possibilité de profiter d'une offre promotionnelle sur une tablette Apple.

Proposé en deux coloris (argent ou bleu), l'iPad de 10ème génération incluant 64 Go d'espace de stockage est au prix exact de 284,70 euros lorsque vous ajoutez le produit au panier. Pour information, le tarif de l'article comprend un coupon de réduction visible sur la fiche produit et des frais de port de 5,70 euros pour une livraison en France.

Sorti en même temps que l'iPad Pro avec M2, l'iPad 10 est doté d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une définition de 2360 x 1640 pixels, un affichage True Tone et une densité de 264 ppp. La tablette tactile de la marque à la Pomme embarque aussi une puce A14 Bionic (incluant un CPU 6 cœurs, un GPU 4 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs), une mémoire vive de 4 Go de RAM, le système d'exploitation iPadOS 16 et une autonomie estimée à 10 heures suivant son utilisation.

Concernant la partie photo de l'iPad, celle-ci est composée d'un capteur arrière de 12 MP (grand angle) et d'une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP. Quant à la connectivité, elle comprend essentiellement la norme Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et un connecteur USB-C.