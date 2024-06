Amazon baisse le prix du lot de 4 AirTags d’Apple avant les soldes

C'est sûrement le bon moment de s'offrir un lot de 4 AirTags d'Apple ! Juste avant les soldes d'été 2024, Amazon effectue une réduction de 30 % sur l'achat d'un pack de trackers d'objets.

L'édition 2024 des soldes d'été en France démarre dans deux semaines et il est déjà possible de faire une bonne affaire sur l'achat d'un lot composé de 4 AirTags. Actuellement, Amazon donne la possibilité à ses clients de se procurer le pack de trackers d'Apple au tarif de 90 euros au lieu de 129 euros. Cela fait une remise immédiate de 30 % par rapport au prix conseillé. Aussi, le pack d'AirTags est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Conçu pour retrouver des objets et surtout pour localiser des appareils Apple, le AirTag est un tracker qui est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière grâce à l'indice de protection IP67. Alimenté par une pile bouton CR2032 remplaçable, l'accessoire se configure d’un simple geste et se connecte instantanément à un iPhone ou à un iPad. La balise Bluetooth doit être utilisée avec des appareils qui disposent du système d'exploitation iOS 14.5 (ou version supérieure). Pour terminer, il faut savoir que l'iPhone ou l'iPad doit être connecté à un compte iCloud afin de configurer le tracker AirTag.