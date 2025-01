Les smartphones Samsung et Apple seront bientôt plus endurants, voici comment

Les géants Samsung et Apple ne veulent pas se laisser distancer dans la course à l'autonomie des smartphones. Ils travaillent à son augmentation et les résultats arrivent très bientôt.

À chaque sortie d'un nouveau smartphone haut de gamme de chez Samsung ou d'un iPhone, c'est la même rengaine. Il est plus puissant, plus efficace en photo/vidéo, capable de faire plus de choses et globalement meilleur que son prédécesseur. Mais très rarement plus endurant. Cela peut sembler étrange vu les progrès bien réels en matière d'autonomie. Aujourd'hui, la capacité moyenne d'une batterie se situe aux alentours des 5 000 mAh.

Pourquoi ne pas simplement faire grimper ce chiffre alors ? Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pour résumer grossièrement, une plus grande capacité signifie souvent une batterie plus imposante, et donc des smartphones plus épais. Or, la tendance est à la finesse, comme l'atteste l'arrivée prochaine du Galaxy S25 Slim et de l'iPhone 17 Air avec sa tranche supposée de 6,25 mm.

Concilier les 2 n'est pas mission impossible cela dit. La Chine y arrive avec, par exemple, le Nubia RedMagic 10 Pro et sa batterie de 7 050 mAh qui reste aussi fin que le modèle précédent. Face à ses avancées, Samsung et Apple ont compris qu'ils ne devaient pas se laisser distancer.

Samsung et Apple travaillent à augmenter l'autonomie de leurs mobiles

Selon les informations parues sur le blog du leaker sud-coréen yeux1122, Samsung et Apple sont en train de développer un nouveau type de batterie. L'approche utilisée est sensiblement la même, à savoir l'utilisation d'un matériau novateur. Ce dernier permet de fabriquer des batteries à la capacité plus élevée sans augmenter leur épaisseur. D'après la source, le résultat sera d'abord visible dans les smartphones chinois, et ce dès 2025.

Aucune date de lancement n'est précisée pour Samsung. En revanche, la batterie nouvelle génération est attendue en 2026 chez Apple, donc pour l'iPhone 18. Il est probable que Samsung sorte sa version au plus tard la même année, si ce n'est un peu avant son concurrent. Reste à savoir si les composants seront utilisés pour offrir une meilleure autonomie, ou simplement justifier d'aller encore plus loin dans la course à la puissance.