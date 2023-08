Android Auto : cet adaptateur sans fil est désormais aussi compatible avec Apple CarPlay

AAwireless, un adaptateur sans fil pour Android Auto, vient de recevoir une mise à jour de taille. Désormais, le dongle est également compatible avec Apple CarPlay. Attention toutefois, le support est encore en phase de bêta et souffre donc encore de quelques bugs gênants. On vous explique comment en profiter.

Si vous souhaitez profiter d’Android Auto sur votre voiture, mais que celle-ci ne propose pas le support sans fil, il existe une solution de plus en plus populaire : les adaptateurs. En branchant simplement ces derniers sur son tableau de bord, il est possible de connecter son smartphone en Bluetooth et de profiter de l’interface de l’OS, comme si les deux appareils étaient connectés par un câble.

De plus en plus nombreux sur le marché, ces adaptateurs se contentent toutefois généralement de proposer le support Android Auto, sans prendre en compte Apple CarPlay. Il y a donc une brèche dans laquelle s’infiltrer pour les constructeurs souhaitant se différencier de la concurrence, et AAWireless l’a bien compris. Dans sa version v3.0.0. récemment déployée, l’adaptateur se dote en effet de la compatibilité avec Apple CarPlay.

Cet adaptateur sans fil peut se connecter à la fois à Android Auto et Apple CarPlay

Avant toute chose, il convient de noter que le support d’Apple CarPlay pour AAWireless est encore en phase bêta. Autrement dit, mieux vaut vous attendre à quelques bugs si vous décidez de le tester par vous-mêmes. Selon le constructeur, note par exemple des soucis au niveau de l’audio, ainsi qu’avec les commandes se trouvant sur le volant. La connexion peut également s’avérer instable sur certains véhicules.

Si toutefois vous souhaitez tenter l’expérience, voici quelques conditions à remplir :

Vous devez mettre à jour votre adaptateur AAWireless dans sa version 3.3.0

Vous devez disposer d’un adaptateur de deuxième génération, avec le numéro de série cs317

Vous devez être muni d’un smartphone Android

En effet, il vous faudra absolument passer par l’application pour connecter votre smartphone à Apple CarPlay, application qui n’est pour l’heure pas disponible sur iOS. Du reste, tout fonctionne sur Android Auto, en se connectant via Bluetooth à votre voiture. Votre smartphone choisira lui-même de se configurer sur l’un ou l’autre OS.

Source : AAWireless