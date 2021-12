Alexa met au défi une enfant de 10 ans de jouer avec une prise électrique

Une fillette de 10 ans a bien failli subir de graves blessures à cause d’un challenge proposé par Alexa. Alors qu’elle jouait avec sa mère, l’assistante d’Amazon lui a demandé de placer une pièce de monnaie sur une prise électrique. Cette dernière se serait inspirée de vidéos trouvées sur TikTok.

Depuis son lancement, Alexa a eu droit à de nombreuses améliorations qui bénéficient à ses utilisateurs. Cette année, par exemple, l’assistante d’Amazon s’est dotée de la possibilité de passer l’aspirateur toute seule et même, plus d’actualité, de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Bien entendu, toutes ces nouveautés ont un prix. Le système est l’assistant vocal qui collecte le plus de données, loin devant ceux de Google et Apple. Sans compter qu’il n’a visiblement pas encore une véritable notion du danger, ce dont une fillette de 10 ans a bien failli faire les frais.

Alors qu’elle jouait avec sa mère, celle-ci a demandé à Alexa de lui proposer un challenge, ce à quoi l’intéressée lui a répondu de « brancher un chargeur de téléphone à moitié dans une prise murale, puis toucher les broches exposées avec une pièce de monnaie ». Sur Twitter, Kristin Livdahl, la mère de l’enfant, apporte plus de précisions : « Nous faisions des défis physiques, comme s’allonger et se retourner en tenant une chaussure sur le pied, à partir de vidéos YouTube. Il faisait mauvais temps dehors. Elle en voulait juste un autre. »

Alexa incite une fillette à jouer avec une prise électrique

Fort heureusement, Kristin Livdahl ajoute que sa fille est « trop intelligente pour faire quelque chose comme ça ». Il va sans dire qu’elle se serait exposée de graves blessures dans le cas inverse. De son côté, Alexa n’a pas inventé le challenge. Comme pour ses autres suggestions, l’assistante a fouillé le web pour fournir une réponse à l’enfant. C’est ainsi qu’elle est probablement tombée sur le « penny challenge », qui a massivement circulé sur TikTok l’année dernière.

Suite à ce témoignage, Amazon a immédiatement indiqué qu’une mise à jour empêche désormais Alexa de lancer un tel défi. « La confiance de nos clients est au centre de tout ce que nous faisons et Alexa est conçu pour fournir des informations précises, pertinentes et utiles aux utilisateurs », a déclaré la firme dans un communiqué. « Dès que nous avons eu connaissance de cette erreur, nous avons pris des mesures rapides pour la corriger ».

