Alexa peut allumer vos lumières et passer l’aspirateur toute seule en suivant ses “intuitions”

Amazon est en train de déployer la fonctionnalité “Hunches” ou “Intuitions” en Français. Grâce à cette dernière, Alexa observe vos habitudes et peut réaliser des actions de manière automatisée comme par exemple éteindre la lumière si vous dormez ou passer l'aspirateur si vous quittez votre domicile. Pour l'instant, les huches sont exclusivement disponibles lorsque l'application est en Anglais.

Votre enceinte Amazon Echo avec Alexa gagnent en automatisation ! On vous en parlait en novembre, l'assistant Alexa peut désormais prédire ce que vous allez lui demander. Mais cela va désormais plus loin, puisque Amazon est en train de pousser une mise à jour qui permet aux enceintes d‘agir sans intervention de votre part, en suivant simplement ses “hunches” autrement dit ses “intuitions” dans la langue de Molière.

Le concept est le même que lorsque votre smartphone vous propose des applications ou actions que vous utilisez fréquemment à certaines heures : Alexa observe ce que vous lui demandez au fil de votre utilisation et dans quels contexte vous lui demandez telle ou telle action. Puis définit une règle. Par exemple elle comprend que vous allez vous coucher peu ou prou à une certaine heure, et peut ainsi éteindre la lumière lorsque vous êtes dans les bras de Morphée, sans aucune autre action de votre part.

Jusqu'alors, Amazon avait déjà un peu expérimenté avec ces intuitions, mais il s'agissait jusqu'ici surtout de vous proposer des actions. Avec ces nouveaux “Hunches” il s'agit vraiment de laisser l'assistant contrôler votre maison. Pour l'heure, Hunches ne fonctionne qu'avec certains appareils, notamment les serrures connectées, lumières, prises et thermostats. Nous ne trouvons aucune trace de ces Huntches ou Intuitions dans l'application Amazon Alexa en Français.

La fonctionnalité est néanmoins d'ores et déjà disponible de manière limitée si vous paramétrer votre enceinte sur Anglais / Etats-Unis.Pour tester les Hunches, il faut alors aller dans l'onglet More en bas à droite, puis toucher Settings. Les Hunches apparaitront alors plus bas dans la liste. Touchez Hunches pour accéder à une liste d'actions automatisées en fonction de vos habitudes.