Amazon Alexa collecte plus de données que Google Assistant, Siri, Bixby et Cortana

Amazon Alexa collecte davantage de données personnelles sur ses utilisateurs que les autres assistants du marché, à savoir Google Assistant, Siri d'Apple, Bixby de Samsung et Cortana de Microsoft. L'assistant intelligent surveille notamment l'historique de navigation.

D'après une enquête réalisée par Reviews.org, Amazon Alexa est l'assistant vocal intelligent qui collecte le plus de données sur ses utilisateurs. Pour déterminer la quantité d'informations récupérées par les assistant vocaux les plus populaires du marché, le site web a “passé au peigne fin les termes et conditions d'utilisation” de chaque solution.

Comme le montrent les conditions d'utilisation d'Amazon, Alexa collecte 37 des 48 données sensibles épinglées par l'étude. L'assistant se distingue de ses concurrents en s'intéressant de près à votre liste de contacts, aux avis et mails envoyés à Amazon, à vos achats en ligne, à votre historique de navigation, les contenus téléchargés, les services de streaming utilisés et à votre réseau WiFi. Alexa collecte notamment, et avec le consentement des usagers, des informations sur le fournisseur accès à Internet.

Comment empêcher Alexa de collecter trop de données sur votre compte ?

Á titre de comparaison, Google Assistant ne collecte que 28 données sur les 48, contre 30 pour Siri, l'assistant vocal des iPhone, iPad et des HomePod. De son côté, Bixby, l'assistant de Samsung, se contente de 34 données, contre 32 pour Cortana de Microsoft. “Il est logique que certaines de ces données soient collectées. Mais les informations de vos contacts ? Vos emplacements fréquents ? Vos albums photos ? Il est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi ces données sont récupérées”, explique Reviews.org.

Evidemment, il est possible de limiter la quantité d'informations qu'Amazon Alexa concentre sur vous. Pour ça, il suffit de vous rendre dans l'application iOS ou Android consacrée à Alexa. Suivez ensuite la manipulation ci-dessous :

Allez dans Plus (en bas à droite)

(en bas à droite) Rendez-vous dans Paramètres

Allez dans la section Alexa et vos informations personnelles

Dans cette interface, vous trouverez plusieurs catégories permettant de découvrir ce qu'Alexa connaît de vous, et de limiter la collecte. On vous conseille d'aller dans la section Gérer vos données Alexa pour mettre en place des limitations. Amazon permet notamment de “choisir la durée de conservation des enregistrements”. Une fois cette période de temps révolue, Amazon supprimera les enregistrements collectés.

Source : Reviews.org