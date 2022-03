Alerte Rouge : le nouveau film Pixar est déjà disponible sur Disney+

Le dernier-né de la famille Pixar est disponible sur la plateforme de streaming Disney+ depuis peu. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur ce film d'animation haut en couleur dans cet article.

Sorti le 11 mars sur la plateforme de streaming, le film retrace l'histoire de la jeune Mei Lee, une adolescente chinoise vivant à Toronto et partagée entre l'image modèle qu'elle donne à sa mère très protectrice et les difficultés induites par l'adolescence.

Mais les changements provoqués par cette période ne sont pas courants chez Mei Lee : son corps change certes, mais pour se transformer en un panda roux géant dès que ses émotions la débordent ! Et alors qu'elle a seulement 13 ans, autant dire que ça lui arrive souvent…

3 bonnes raisons de se laisser tenter par Alerte Rouge

Vous avez la nostalgie des années 90 ? Le nouveau Pixar est fait pour vous. Les aventures de Mei Lee se déroulent en effet à la fin des années 90. Tamagoshi, lecteur cassette et autres objets vintages sont ainsi de la partie pour une ambiance pleine d'humour et de rêve.

Une autre raison d'apprécier le film est la présence de Mei Lin, qui campe une héroïne pleine de surprise et de caractère. Réalisé par Domee Shi, qui avait déjà réalisé le court-métrage oscarisé Bao sur une brioche asiatique, Alerte Rouge met à l'honneur une jeune fille à l'heure où encore de nombreux films ne se concentrent que sur les garçons. Au-delà de Mei Lin, le film propose de nombreux personnages féminins, tous complexes et réfléchis.

Enfin, avec Alerte Rouge, c'est l'occasion de retrouver avec bienveillance les affres et les difficultés de la vie d'une adolescente. Le film n'oublie rien et narre les premiers crushs, comme les premières règles ou encore les premiers conflits avec les adultes et les parents.

