Google Wallet gagne encore une fonctionnalité géniale, découvrez comment convertir toutes vos cartes au format numérique

Google continue d’enrichir son portefeuille numérique de fonctionnalités inédites. La firme de Mountain View déploie actuellement en dehors des États-Unis Everything Else, une nouveauté super pratique permettant de convertir n’importe quelle carte au format numérique et de l’ajouter à Google Wallet.

La firme de Mountain View ne cesse d’innover afin que son application Google Wallet conserve sa place parmi les meilleurs portefeuilles numériques. C’est aujourd’hui même davantage qu’un simple espace de stockage de cartes en tout genre : les utilisateurs peuvent y enregistrer leurs cartes d’embarquement, clés magnétiques de voiture ou de chambre d’hôtel et y scanner leurs tickets de caisse et factures.

Face à cette accumulation de documents, Google vient même d’apporter une solution franchement pratique : les notifications de proximité – et on vous explique comment les activer dès maintenant pour gagner un temps fou. Cette nouveauté tombe à pic, puisque, comme si nous n’avions pas déjà assez de documents dans notre Google Wallet, la firme de Mountain View déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité : Everything Else.

Lire aussi : Google Wallet enterre enfin le ticket de caisse avec cette nouveauté ultra utile

Voici comment convertir vos pass en cartes virtuelles pour les ajouter dans Google Wallet

Everything Else avait été annoncée lors de la conférence I/O 2024 de Google. Cette fonctionnalité permet de scanner ou de prendre en photo n’importe quel pass physique, afin de le convertir au format numérique pour l’ajouter à Google Wallet. Déployée le mois dernier aux États-Unis, elle débarque désormais sur d’autres marchés. C’est en tout cas ce que suggère la mise à jour de la page d’assistance Gérer les éléments dans Google Wallet, repérée par nos confrères d’Android Authority.

Le titre de la section Ajouter des éléments à partir d’une photo a été modifié. Trois pays apparaissant comme des exceptions ont été ajoutés : « (sauf Australie, Inde et Japon) ». Par ailleurs, voici comment profiter de cette fonctionnalité super pratique :

Ouvrez l’application Google Wallet

Appuyez sur Ajouter à Wallet , puis Everything Else

, puis Lisez et acceptez les conditions d’utilisation (sinon, vous ne pourrez créer des pass numériques qu’à partir de photos de code barre)

Prenez une photo de bonne qualité ou sélectionnez une photo depuis votre galerie

Prévisualisez les informations

Si besoin, éditez-les manuellement

Appuyez sur Ajouter pour enregistrer

Cette nouveauté s’inscrit dans un contexte d’enrichissement plus large de Google Wallet, nos confrères révélant que la firme de Mountain View développerait actuellement une autre nouveauté, qui permettrait cette fois-ci d’automatiser les ajouts : le scan automatique des albums photo des smartphones, afin de détecter des pass pertinents et suggérer aux utilisateurs de les ajouter à Google Wallet.