AirTag : le tracker d’Apple facilite le harcèlement des femmes

L'AirTag est accusé de faciliter le harcèlement et l'espionnage des femmes. D'après une enquête, de nombreux maris ou ex-partenaires jaloux se servent de la balise d'Apple à des fins malveillantes. la police américaine estime même que la balise est devenue l'un des outils préférés des trafiquants d'êtres humains.

Depuis sa sortie début 2021, l'AirTag défraye la chronique. Peu après la mise en vente de la balise, de nombreux experts en sécurité ont estimé que l'AirTag risquait de faciliter la tâche des individus souhaitant espionner ou harceler autrui.

Un nouveau rapport de nos confrères de Motherboard confirme les craintes des experts. Le média affirme avoir récupéré 150 dossiers de police mentionnant le mot clé “AirTag” au cours des 8 derniers mois. Les dossiers proviennent des plus grands services de police des Etats-Unis.

De nombreuses femmes ont trouvé un AirTag dans leur voiture

Sur les 150 dossiers analysés, Motherboard a trouvé 50 cas où des femmes ont trouvé une balise AirTag à proximité. Dans la plupart des faits, la victime a reçu une notification sur son iPhone affirmant qu'une balise inconnue se trouve à proximité. Les iPhone surveillent en effet constamment qu'un AirTag ne soit pas placé à proximité. Si c'est le cas, une notification va vous alerter de la présence d'un tracker inconnu après un temps imparti. Il sera alors possible de le faire sonner et de le désactiver.

Après avoir reçu cette alerte, les femmes ont prévenu les forces de police. Dans 25 des 50 cas impliquant des femmes, l'AirTag avait été placé par un ex-partenaire, un mari jaloux ou un patron à l'insu de la victime. La balise est souvent placée sur la voiture de la cible. Les faits divers impliquant un AirTag caché sur un véhicule sont très nombreux. Ils sont massivement utilisés par des voleurs de voitures pour suivre une cible à la trace.

“Ces femmes ont déclaré que les partenaires intimes actuels et anciens – les personnes les plus susceptibles de nuire aux femmes dans leur ensemble – utilisent AirTags pour les traquer et les harceler”, relate Motherboard. Dans la plupart des affaires de harcèlement, le coupable est un compagnon ou un ancien partenaire amoureux. “Près de trois victimes de harcèlement sur quatre connaissent leur harceleur”, souligne Mary Beth Becker-Lauth, éducatrice communautaire en matière de violence domestique.

Ces derniers mois, nous avons d'ailleurs rapporté plusieurs faits divers où des femmes ont été espionnées à l'aide d'un AirTag. En décembre dernier, une jeune femme qui sortait d'un bar a découvert qu'un AirTag la suivait à la trace. Effrayée, elle n'a pas osé rentrer chez elle cette nuit là, craignant de révéler l'adresse de son domicile à son poursuivant. “Une femme a appelé pour signaler que son ex lui avait coupé ses pneus et avait laissé un AirTag dans la voiture pour la surveiller”, explique le média.

L'AirTag facilite la vie des harceleurs

Interrogés par le média, plusieurs experts regrettent l'approche irresponsable d'Apple. “Le harcèlement et le harceleur existaient avant les AirTags, mais Apple a rendu moins cher et plus facile que jamais pour les agresseurs et les attaquants de suivre leurs cibles”, assure Albert Fox Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project. De son côté, Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l'Electronic Frontier Foundation, estime que “c'était une façon complètement ridicule de lancer un nouvel appareil, sans avoir tenu compte de son utilisation dans une situation de violence domestique”.

La police de Crowley (USA) met en garde les jeunes femmes et estime que l'AirTag est utilisé par les trafiquants d'êtres humains. “C'est en quelque sorte lié à la traite d'humains à des fins sexuelles, où ils peuvent les surveiller jusqu'à ce que ce soit un “bon moment”, c'est donc une situation très dangereuse. Je n'essaie pas d'effrayer les gens, je dis simplement que nous devons être prudents”, détaille Jimmy Broussard, chef de police de Crowley.

Malgré les précautions et les mesures prises par Apple, il semble que l'AirTag soit de plus en plus utilisé à des fins malveillantes. Pour éviter les abus, le groupe américain a déjà annoncé la mise en place de nouvelles mesures. Apple a notamment promis une mise à jour pour aider les propriétaires d'un iPhone récent à localiser un AirTag inconnu avec précision. Le firmware va aussi augmenter la puissance de la sonnerie des AirTags séparés de leur propriétaire. Malheureusement, certains bricoleurs sont parvenus à trafiquer la balise pour bloquer es sons.

Source : Motherboard