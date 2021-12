AirTag : une jeune femme a trouvé un tracker clandestin caché sous sa voiture

Un AirTag a été utilisé pour pister une jeune femme à la sortie d'un bar. D'après l'américaine, la balise bluetooth a été cachée au dessus de la roue de sa voiture pendant son absence. Terrifiée, elle n'a pas osé rentrer chez elle.

Dans un thread publié ce 18 décembre 2021 sur Twitter, une jeune américaine témoigne de sa récente mésaventure avec un AirTag, la balise bluetooth controversée d'Apple. “Alors, quelque chose d'assez terrifiant m'est arrivé hier soir—

quelqu'un a attaché un Apple AirTag au dessous de ma roue avant alors que j'étais à l'intérieur d'un bar”, témoigne l'internaute.

Il s'agit d'une tactique de plus en plus prisée par les voleurs de voiture. Les criminels placent l'AirTag lorsque la voiture est garée sur le parking d'un supermarché, d'un bar ou d'un cinéma. Avec l'application Localiser intégrée par défaut aux appareils Apple, ils peuvent alors suivre la trace de leur victime jusqu'à leur domicile. Ils dérobent alors le véhicule dans l'allée de leur propriétaire, en pleine nuit à l'abris des regards.

Un AirTag a été utilisé pour suivre une jeune femme à la trace

La jeune femme a été alertée de la présence d'un AirTag par son iPhone. Pour éviter les abus, les iPhone sont en effet capables de repérer la présence d'une balise inconnue à proximité. Une notification apparait alors à l'écran du smartphone pour alerter les usagers qu'un individu malveillant cherche probablement à les pister. Dans ce cas-ci, elle a reçu plusieurs alertes sur son iPhone avant de comprendre qu'une balise était fixée à sa voiture.

Effrayée par sa découverte, elle a refusé de rentrer chez elle, craignant de révéler la position de son domicile à un éventuel harceleur. La jeune femme a préféré passer la nuit chez une connaissance. Au matin, l'AirTag a finalement été trouvé sur la voiture. “Au matin, pendant que je dormais, j'ai demandé à quelqu'un de proche de moi de vérifier ma voiture et il l'a trouvée coincée sous le passage de la roue du passager avant. J'aurais aimé qu'il prenne des photos avant de le jeter”, poursuit la jeune femme.

Le système d'alertes en cas d'AirTag à proximité est réservé aux iPhone. Pour protéger les utilisateurs d'un smartphone Android contre les espions, Apple propose depuis peu une app Android appelée Tracker Detect. L'application peut repérer un AirTag caché dans vos affaires. Par contre, l'app ne fonctionne pas en continu. Pour débusquer un tracker, il faut lancer une recherche manuellement. De fait, il est encore très simple de pister les usagers qui n'ont pas d'iPhone.