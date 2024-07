AirPods Pro 2 : belle chute de prix sur les écouteurs Apple pour le Prime Day

Les AirPods Pro 2 vous font de l’œil ? Amazon les propose actuellement à prix réduit pendant le Prime Day. Mais attention, l’offre expire demain ! Ne tardez pas pour en profiter.

Durant ces 2 jours, vous pouvez faire le plein de bons plans à condition d'être abonné Amazon Prime.

Sortis il y a quelques mois au prix de 279 €, les AirPods Pro 2 avec un port USB-C sont exceptionnellement en vente à 223 € durant le Prime Day. C’est un excellent prix pour les écouteurs sans fil à réduction de bruit active d’Apple.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro 2 ont succédé au modèle de première génération avec quelques améliorations sous le capot. Cette version dispose d'une nouvelle puce H2 qui est plus performante et moins gourmande en énergie. Apple propose depuis peu une version légèrement mise à jour qui remplace l'ancien boîtier Lightning par un nouveau qui dispose d'un port USB-C.

Il s'agit toujours d'un boîtier MagSafe qui permet de prolonger l'autonomie de 24 heures supplémentaires. Pour rappel, les AirPods Pro 2 ont une autonomie standard de 6 heures. Avec quelques minutes de patience entre les charges, vous pouvez les utiliser sur un total de 30 heures environ.

Les AirPods de 2e génération disposent de nouveaux haut-parleurs plus performants. La réduction de bruit quant à elle est deux fois plus efficace que sur la génération précédente. Comparativement aux AirPods standards, ces écouteurs sont par plus adaptés pour le sport grâce au format intra-auriculaire qui tient mieux dans les oreilles.

Ils sont également résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration grâce à la certification IPX4. Enfin, l'autre atout des AirPods Pro 2, c'est l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête qui améliore l'immersion.

Et grâce à la combinaison intelligente des mode Transparence et de la réduction de bruit, les écouteurs ajustent l’expérience sonore en fonction du contexte et de votre environnement.