AirPods : les futurs modèles pourraient aussi prendre soin de votre santé

Les AirPods d’Apple pourraient prochainement prendre soin de votre santé, et plus particulièrement de votre audition. Le Wall Street Journal affirme connaître les premiers détails concernant les futurs écouteurs sans fil de la marque de Cupertino.

Les AirPods d’Apple font partie des meilleurs écouteurs True Wireless du marché, mais ils pourraient encore s’améliorer dans le futur. Alors que la firme de Cupertino mise de plus en plus sur la santé, notamment via ses Apple Watch Series 7 ou encore iOS 15, elle pourrait ajouter cette dimension dans ses futurs AirPods.

Comme l’indique le Wall Street Journal, documents à l’appui, Apple serait en train de réfléchir à apporter de nouvelles fonctionnalités axées sur la santé à ses AirPods. Ainsi, les futurs modèles pourraient aider des personnes avec des problèmes d’audition. Il pourrait s’agir d’une amélioration d’une fonctionnalité déjà existante nommée Conversation Boost. Elle permet d’augmenter le volume de la voix de la personne qui vous parle. Les malentendants n’étant pas appareillés pourraient donc se servir d’AirPods comme béquille. Pour l’instant, on ne sait pas si ce serait une fonctionnalité déployée sur des modèles existants ou réservée aux nouvelles versions.

Les AirPods pourraient aussi prendre votre température

Apple pourrait aller encore plus loin avec l’intégration de différents outils directement dans ses écouteurs. Le Wall Street Journal évoque des AirPods capables de prendre votre température afin de déterminer si vous êtes en bonne santé. Une idée intéressante, surtout en temps de COVID. Ce capteur pourrait aussi arriver sur la prochaine Apple Watch.

A lire aussi – Test AirPods Max : le casque d’Apple est-il à la hauteur de son prix ?

Enfin, ces écouteurs pourraient embarquer un détecteur de posture. Lorsque vous enfilerez vos AirPods, ces derniers analyseront si vous vous tenez droit ou affalé. Une manière de surveiller l’état de votre dos et de vous avertir d’une mauvaise position. Là encore, l’idée est bonne, surtout à l’heure du télétravail où beaucoup de gens passent encore de nombreuses journées sans se déplacer.

Reste maintenant à savoir quand seraient présentés ces nouveaux AirPods. Apple pourrait choisir de les dévoiler dès la semaine prochaine dans sa keynote du 18 octobre. Certes, elle devrait avant tout être dédiée aux MacBooks, mais cela n’empêcherait pas quelques petites surprises.