AirPods : Apple travaille sur un boîtier avec un écran tactile intégré pour ses écouteurs

Apple est peut-être en train de développer un nouvel étui pour les AirPods qui abritera un écran tactile. Cet écran miniature pourrait offrir un grand nombre de fonctions liées à la consommation de médias et à bien d'autres choses encore.

Selon Patently Apple, l'Office américain des brevets et des marques a approuvé une demande de brevet du géant technologique basé à Cupertino qui pourrait redessiner l'étui des AirPods Pro. En effet, Apple a déposé une demande de brevet pour un boîtier AirPods Pro pas comme les autres, puisqu’il est doté d'un écran.

Le brevet s'intitule « Appareils, méthodes et interactions d'interface utilisateur graphique avec un boîtier d'écouteur » et explique, entre autres, comment l'étui utilisé pour charger les AirPods peut être rendu plus utile. Dans son brevet, Apple décrit notamment comment le boîtier de ses écouteurs sans fil pourrait intégrer un petit écran tactile permettant d'effectuer certaines commandes.

Un écran sur le boîtier des AirPods, pour quoi faire ?

D’après Apple, un écran sur le boîter des AirPods pourrait totalement modifier l’utilisation des écouteurs, et surtout la simplifier. « La facilité d'utilisation d'un étui de casque peut être améliorée et le contrôle de l'utilisateur sur les écouteurs sans fil peut être renforcé », décrit le brevet.

Apple précise que cela serait possible « en configurant un étui de casque avec une interface utilisateur interactive qui permet à l'utilisateur de contrôler les opérations associées aux écouteurs sans fil ». Par exemple, lancer la lecture de musique, changer de mode de sortie audio, etc.

L'étui du casque comporte ainsi une interface utilisateur graphique, un ou plusieurs processeurs, une mémoire et un ou plusieurs modules ou ensembles d'instructions permettant d'exécuter plusieurs fonctions. L'utilisateur peut interagir avec l'interface graphique principalement par des contacts et des gestes du doigt sur la surface tactile ou avec un Apple Pencil. Un retour tactile serait également de la partie, pour rendre l’expérience encore plus premium.

Comme pour tout brevet déposé, la technologie qu'il décrit n'arrivera probablement pas dans un produit de sitôt, voire pas du tout, mais il offre un aperçu intéressant de la manière dont Apple explore les moyens de faire de l'étui des AirPods un intermédiaire fonctionnel entre les AirPods eux-mêmes et la source audio connectée. Pour l’instant, Apple se préparerait surtout à lancer des AirPods Pro 2 avec un port USB-C, pour aller de pair avec l’iPhone 15.

Source : MacRumors