Apple : il invente les 1ers AirPods filaires en USB-C, totalement incompatibles avec les iPhone

Ken Pillonel est un ingénieur en robotique qui s’était déjà fait remarquer en 2021, lorsqu’il avait implémenté un port USB-C en lieu et place du port Lightning de son iPhone X. Il réédite aujourd’hui la performance avec les écouteurs de la marque à la pomme, les AirPods.

Ken Pillonel a publié sa vidéo sur YouTube le 1er avril. Cela pourrait être un poisson d’avril, mais le fait que notre homme travaille depuis longtemps à implémenter des ports USB-C sur des iPhone, par exemple, appuie le fait qu'il possède un sacré savoir-faire. Cette fois-ci, il s'est donné pour mission de pouvoir relier les AirPods d'Apple à une prise USB-C.

Bien que la qualité sonore des écouteurs d’Apple fasse l’unanimité, nombre de clients de la marque sont encore nostalgiques de l’époque des casques audio filaires. La firme de Cupertino a cessé de vendre ses iPhone avec ses fameux Earpods dès 2016, soi-disant pour des raisons écologiques, mais plus probablement pour favoriser les ventes des AirPods, sorti la même année. L’ajout d’un port USB-C sur les AirPods permet de les utiliser sur une plus grande diversité d’appareils, sur Android, notamment, mais pas encore sur les iPhone. Cela changera avec la future gamme d’iPhone 15, qui devrait sortir à la fin de l’été, au mois de septembre.

Cet ingénieur a créé des AirPods filaires en USB-C qui fonctionnent sur des smartphones Android

Les batteries des AirPods de Me Pillonel ne tenaient plus que 30 secondes. Comme il lui était impossible d’acheter le composant original chez le fournisseur d’Apple, il s’est dit que la meilleure solution pour conserver son gadget serait d’implémenter un port USB-C. On le voit donc à l’œuvre dans une vidéo en timelapse d’une quarantaine de secondes.

Les AirPods d’Apple sont connus pour être quasiment impossibles à réparer, la compagnie ayant pris soin de noyer les composants dans une masse de colle qui rend toute manipulation ou changement de pièce impossible. Les experts d’iFixit leur ont attribué un zéro pointé en termes de réparabilité. Heureusement, tous les fabricants d’écouteurs ne suivent pas ce modèle commercial, qui annonce une énième catastrophe écologique.

Source : WccfTech