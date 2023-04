iPhone : l’application Météo est en panne, elle n’affiche plus rien !

L’application Météo de votre iPhone ne fonctionne plus depuis ce matin ? Vous n’êtes pas le seul : le monde entier semble impacté par ce problème. Si cette dernière s’ouvre bien, elle n’affiche plus aucune information et ce, peu importe la localisation configurée. Apple a indiqué être au courant du problème et travailler sur une solution.

Vous vous êtes peut-être réveillés ce matin avec l’envie de vous balader dans votre quartier, ou bien vous étiez simplement curieux de savoir quel temps il faisait avant de vous rendre à votre travail. Quoiqu’il en soit, vous avez sûrement attrapé votre iPhone pour y consulter son application Météo. Et là, c’est le drame : aucune information ne s’affiche sur votre écran. Rassurez-vous : vous n’êtes pas seuls.

« La météo de l’iPhone dernièrement elle fait grève on dirait », s’amuse ainsi une utilisatrice sur Twitter. En effet, il semblerait que le problème soit généralisé. Même outre-Atlantique, les utilisateurs ne sont pas épargnés. D’après plusieurs médias, le problème se trouverait du côté du fournisseur de données d’Apple qui, visiblement, a cessé de fournir cesdites données.

L’application Météo de l’iPhone ne fonctionne plus depuis ce matin

Le problème semble donc global et ne touche pas seulement la France. De la même manière, tous les appareils Apple sont concernés, qu’il s’agisse des iPhone, iPad, MacBook et des Apple Watch. La firme de Cupertino a par ailleurs confirmé qu’il y a un souci sur son site dédié au support des applications iOS. Météo apparaît bien en jaune, mais le site indique que le service est seulement indisponible en Alaska « en raison d’une panne du fournisseur de données ».

Notez que si à l’heure où vous découvrez ces lignes, l’application refuse toujours de fonctionner, il existe une solution temporaire. En effet, il est possible de désactiver le WiFi, de fermer l’application, puis de la rouvrir en mode 4 G. Le souci provenant sûrement de l’API d’Apple Weather, cette technique permettrait de contourner ce dernier. Nous vous tiendrons au courant lorsque tout sera revenu à la normale.