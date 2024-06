AirPods 2 : les écouteurs sans fil Apple sont à moins de 100 €

Les fameux AirPods 2 sont de retour en promotion ! À l'occasion d'une vente flash Amazon, les écouteurs sans fil Apple passent sous la barre des 100 euros grâce à une réduction de 50 euros.

Les soldes d'été 2024 arrivent dans trois semaines et Amazon commence à dévoiler ses offres promotionnelles sur des produits high-tech très connus, à l'instar des célèbres AirPods 2. Au cours d'une vente flash à durée limitée, les écouteurs sans fil Apple sont vendus par le géant du commerce en ligne au prix de 99 euros au lieu de 149 euros. Pour information, il s'agit d'un article neuf, vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Lancés en 2019 par Apple, les AirPods 2 sont des écouteurs qui embarquent une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation. L'autonomie peut atteindre une journée complète grâce au boîtier de charge filaire fourni. Les Apple AirPods 2 compatibles avec l'assistant intelligent Siri disposent de la technologie sans fil Bluetooth et de la puce H1. Pour terminer, il faut savoir que les écouteurs de la marque à la Pomme mesurent 16,5 x 18 x 40,5 mm et affichent un poids léger de 4 grammes chacun.