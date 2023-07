Airdrop : un passager créé la panique dans un avion avec une fausse alerte à la bombe

AirDrop est une technologie bien pratique pour partager des fichiers avec des propriétaires d'iPhone à proximité. Néanmoins, certains petits malins n'hésitent pas à exploiter AirDrop pour faire des mauvaises blagues. Les passagers du vol 3316 entre Las Vegas et Hawaï en ont fait les frais.

Vous connaissez probablement AirDrop. Cette technologie propriétaire d'Apple permet de partager et recevoir des photos, des documents et d'autres types de fichiers avec des appareils Apple situés à proximité. Pour ce faire, AirDrop exploite le Bluetooth LTE et le Wi-Fi, le premier pour détecter les appareils compatibles et ouverts à la réception de fichiers, le second pour la transmission.

Bien que cet outil soit extrêmement pratique pour partager des fichiers, certains petits malins n'hésitent pas à l'exploiter pour faire de mauvaises blagues. Un adolescent va d'ailleurs en payer les frais après avoir déclenché une fausse alerte à la bombe via AirDrop dans un avion en février 2023.

Et justement, nos confrères du New York Post viennent de nous faire part d'une histoire similaire. Un vol de la Southwest Airlines reliant Las Vegas à Hawaï a été dérouté après des passagers ont reçu des photos alarmantes par AirDrop suggérant la présence d'une bombe à bord.

Une fausse alerte à la bombe déclenchée par AirDrop

En effet, le bureau du shérif du comté d'Alameda a indiqué qu'un voyageur non-identifié avait utilisé la fonction d'Apple pour diffuser des images inquiétantes. Les autorités ont reçu cette information vers 11 heures, quelques heures seulement après le décollage.

Face à la panique naissante à bord et par mesure évidente de sécurité, le vol 3316 a été contraint d'atterrir à Oakland, en Californie. Une fois au sol, la police a inspecté l'avion et les bagages à bord de fond en comble à la recherche d'un dispositif explosif, sans résultat. Les services de l'aéroport d'Oakland, la police aérienne et la TSA ont participé conjointement à l'évacuation des passagers, tous terrifiés par cette alerte à la bombe.

Aucune arrestation pour l'instant

Finalement, cet arrêt forcé a permis d'écarter tout danger et le vol vers Hawaï a repris six heures plus tard, si l'on en croit le site web de suivi des vols en temps réel FlightAware. De son côté, le bureau du shérif du comté d'Alameda a déclaré que l'enquête était toujours en cours, sans préciser le contenu des images partagées par le perturbateur ou son identité. Aucune arrestation n'a été réalisée pour le moment.

“Nous ne plaçons aucune priorité plus haute que la sécurité et nous sommes reconnaissants de la patience et de la compréhension dont les passagers ont fait preuve pendant ce voyage retardé vers Hawaï”, a écrit la Southwest Airlines dans un communiqué. Pour rappel, il existe une technologie similaire sur Android baptisée Nearby Share. Dernièrement, Google a d'ailleurs facilité les transferts de fichiers entre Android et les PC sous Windows.