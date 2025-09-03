Amazon lance Lens Live, un concurrent à Google Lens pour trouver rapidement un produit qui nous intéresse

Avec Amazon Lens Live, cela n'a jamais été aussi facile de trouver et d'acheter un produit qui se trouve sous nos yeux.

Amazon annonce le lancement de Lens Live. Cette fonctionnalité, semblable à Google Lens, permet de scanner des produits qui se trouvent en face de nous pour afficher des articles correspondant dans un carrousel en bas de l'écran et disponibles sur l'application Amazon Shopping. L'utilisateur peut ainsi comparer plusieurs produits qui ressemblent à celui qui lui a tapé dans l'œil pour faire son choix. Depuis le carrousel d'articles, il est possible de sélectionner un produit pour en savoir plus à son sujet, ou de l'ajouter directement à son panier ou à une liste de souhaits.

L'assistant IA d'Amazon, Rufus, est aussi intégré à l'expérience. Il peut répondre à des questions sur les caractéristiques ou l'utilité d'un produit, sans obliger l'utilisateur à ouvrir la page de l'article et de lire sa description et les avis des acheteurs. Des suggestions de questions et des résumés rapides sont affichés en bas de l'écran, sous le carrousel.

Amazon Lens s'améliore avec Live, qui scanne les objets autour de nous

Lens Live “utilise un modèle de détection d'objets par vision par ordinateur précis et léger, fonctionnant sur l'appareil, pour identifier les produits en temps réel lorsque les clients parcourent les scènes avec leurs caméras ou se concentrent sur des articles spécifiques”, explique Amazon. Le système identifie les objets principaux qui apparaissent à l'écran par le biais de l'appareil photo, puis recherche des articles identiques ou très similaires qui se trouvent dans la base de données d'Amazon.

Avec cet outil, nous n'avons plus besoin de réfléchir à des mots-clés plus ou moins pertinents pour tenter de trouver un produit qui nous plaît sur Amazon. Lens Live devrait se montrer bien plus efficace pour retrouver un article qui nous plaît et que l'on veut chercher sur Amazon.

Amazon Lens Live est déjà disponible pour des dizaines de millions de clients aux États-Unis via l'application Amazon Shopping sur iOS. Elle devrait arriver plus tard sur Android, avant un probable déploiement dans le reste du monde.