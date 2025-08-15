Les puces NVIDIA cachent-elles un mystérieux espion ? La marque s’explique

Un rapport relance les tensions entre les États-Unis, la Chine et les fabricants de puces. NVIDIA est accusé d'avoir dissimulés dans des serveurs contenant des composants d’IA.

La bataille technologique entre la Chine et les États-Unis ne cesse de s’intensifier, notamment autour des composants liés à l’intelligence artificielle. Les puces graphiques destinées aux serveurs d’IA sont devenues des ressources stratégiques, convoitées mais étroitement surveillées. Face aux restrictions américaines et à la pression chinoise, les fabricants doivent naviguer dans un climat tendu et incertain.

NVIDIA, leader mondial des accélérateurs IA, tente depuis des mois de maintenir l’équilibre. Son GPU H20, spécialement conçu pour contourner l’interdiction d’exporter les modèles les plus puissants, est très prisé en Chine. Capable de faire tourner des modèles comme ChatGPT ou GPT-5, il alimente les outils d’intelligence artificielle les plus avancés. Mais malgré une reprise des livraisons en juillet, les autorités chinoises restent méfiantes. Un récent rapport de Reuters affirme que des dispositifs de traçage auraient été placés dans certaines expéditions vers l’Asie. L’information a aussitôt relancé les soupçons.

NVIDIA affirme ne pas avoir intégré de traceurs dans ses puces IA

Selon l’enquête, ces traceurs ne seraient pas implantés dans les composants eux-mêmes, mais dans l’emballage de serveurs livrés par des entreprises comme Dell ou Super Micro. Ces systèmes serviraient à surveiller les circuits à risque de détournement vers la Chine. NVIDIA est citée dans le rapport, car ses puces équipent ces machines. Toutefois, l’entreprise affirme ne jamais avoir installé de dispositif de suivi dans ses produits. Son responsable de la sécurité a d’ailleurs publié un communiqué réaffirmant qu’aucune porte dérobée, interrupteur à distance ou spyware n’est présent dans ses GPU.

Le timing est délicat pour NVIDIA, qui tente de relancer massivement les ventes de sa puce H20 en Chine après une interdiction de trois mois. Avec déjà plus de 600 000 unités en stock et 300 000 supplémentaires commandées, le groupe mise gros. Un accord passé avec le gouvernement américain prévoit même de reverser 15 % des revenus générés par les ventes en Chine. Dans ce contexte, Huawei prépare activement sa contre-attaque avec sa puce Ascend 920, pensée pour dépasser le cadre de l’IA et concurrencer directement le géant américain. La surveillance du matériel devient un nouvel enjeu critique dans la guerre commerciale autour de l’intelligence artificielle.