Ahsoka : la série Star Wars se dévoile dans un premier trailer épique, la rébellion est en marche

Enfin ! L’une des séries Disney+ les plus attendues s’offre son tout premier trailer aujourd’hui. Ahsoka, la prochaine série Star Wars centrée autour du Jedi du même nom, promet d’explorer les débuts de la rébellion suite au terrible Ordre 66, saupoudré de combats qui s’annoncent d’ores et déjà épiques.

Plus que quelques mois avant de découvrir la nouvelle série tirée de l’univers de George Lucas. Ahsoka débarquera sur nos écrans en août prochain, il était donc temps que Disney+ nous offre un joli trailer. C’est désormais chose faite. À l’occasion de la Star Wars Celebration, nous avons enfin pu mettre la main sur un premier aperçu de Rosario Dawson dans la peau de l’une des rares Jedi ayant survécu à la chute de la République galactique.

« Quelque chose arrive. Quelque chose de sombre. » Voici donc comment débute cette première bande-annonce, annonçant l’avènement du terrible Empire de Palpatine. Il va donc être question de batailler contre les Sith, aussi bien sur le sol que dans les airs, alors que les quelques défenseurs de la République toujours en vie préparent en secret leur contre-attaque.

Sur le même sujet — Ahsoka sur Disney+ : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine série Star Wars

Rendez-vous en août 2023 pour découvrir les aventures d’Ahsoka Tano

Ahsoka Tano va rapidement devenir une pièce maîtresse de la Rébellion, comme l’ont montré les animés The Clone Wars et Rebels, dans lesquels elle fait régulièrement des apparitions. Dernièrement, nous avons également pu apercevoir la Jedi dans Mandalorian et The Book of Boba Fett, Disney préparant tranquillement le terrain pour sa série entièrement dédiée au personnage.

Pour l’heure, le synopsis de cette dernière est encore relativement flou. Seule certitude, nous retrouverons au casting Hayden Christensen, qui n’incarne nul autre qu’Anakin Skywalker dans la prélogie Star Wars. Il sera accompagné de Rosario Dawson donc, mais également de Mary-Elizabeth Winstead en Hera Syndulla, ou encore de Natasha Liu Bordizzo en Sabine Wren.

Disney n’a pas encore révélé la date de diffusion officielle pour la série, mais assure que celle-ci sera disponible sur son service de streaming au cours du mois d’août. De quoi laisser le temps aux fans de réviser.