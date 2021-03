Age of Empires 4 : Microsoft annonce une présentation du gameplay le 10 avril 2021

La sortie d’Age Empires 4 se précise, tandis qu’un événement Fan preview, prévu pour le 10 avril prochain, devrait en montrer plus sur le jeu. Relic Entertainment, le studio derrière le titre, n’a donné que très peu d’informations pour le moment. Ce live devrait présenter du gameplay ainsi que le scénario.

Les fans trépignent d’impatience depuis la sortie du premier trailer d’Age of Empires 4, en 2017. Cela fait une quinzaine d’années que Relic Entertainment, le studio créateur du jeu, a mis de côté de la saga. Plus pour longtemps. Aujourd’hui, Microsoft a annoncé un événement Fan Preview pour le 10 avril 2021. La conférence sera diffusée en live à 18 h (heure française) sur AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live et la chaîne YouTube Xbox.

Le studio sait combien l’attente a été longue et ne s’arrête donc pas là. Pendant une semaine après l’événement, « une expérience numérique limitée dans le temps » sera proposée sur le site officiel du jeu « pour prolonger les festivités avec la communauté ». Aucune autre information n’a été transmise pour le moment. La conférence promet en revanche d’être riche en renseignements : Microsoft annonce « du gameplay, des civilisations, le mode campagne et plus encore ».

Relic Entertainment remercie les fans pour leur patience

Enfin, quelques surprises attendront les joueurs d’Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires III: Definitive Edition. Là encore, nous n’avons pas d’autres informations pour le moment sur les surprises en question. Ce qui est certain, c’est que le studio tient à remercier les fans de la première heure. « Si ces titres existent, c’est grâce aux retours de la communauté, nous sommes fiers de pouvoir compter sur des joueuses et des joueurs si passionnés et impliqués », rappelle Microsoft.

Mais il est désormais temps de proposer du sang neuf aux joueurs. Relic Entertainment dit avoir tourné la page sur ses titres ayant marqué l’histoire du jeu vidéo, signant le commencement « d’une nouvelle ère ». Serait-ce un indice pour annoncer une nouvelle période historique dans la saga ? Possible, mais difficile de l’affirmer avec certitude pour le moment. Reste à attendre – avec un encore un peu de patience – le 10 avril prochain, date à laquelle les fans auront, enfin, de véritables informations sur le titre.

Source : Xbox