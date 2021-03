Temtem : date de sortie, prix, gameplay, avis, tout savoir sur le concurrent de Pokémon

Temtem veut faire de l'ombre à Pokémon et connait déjà son petit succès avant même sa sortie officielle. Nous avons joué à l'early access pour nous faire une idée du potentiel du titre, voici donc tout ce que vous devez savoir sur Temtem.

Temtem a fait sensation lors de son annonce en jouant la corde de la nostalgie chez les joueurs de Pokémon. Mais quelle est exactement la proposition de Temtem ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'autre jeu vidéo dans lequel il faut tous les attraper.

Temtem, c'est quoi ?

Temtem est développé par le studio espagnol Crema, créé en 2009 et basé à Madrid. Le jeu est distribué par Humble Bundle. À la suite d'un kickstarter réussi, le financement du projet a pu être garanti en 2018. Puis en 2020, la sortie de l'accès anticipé a permis de dégager de nouveaux revenus pour poursuivre le développement.

Temtem est un jeu qui reprend énormément d'éléments de Pokémon, avec un gameplay quasi identique. Crema ne s'en cache d'ailleurs absolument pas et parle “d'aventure inspirée de Pokémon” dès l'écran d'accueil du site internet du jeu. Cette décision est assumée et c'est même sur cela que repose toute la puissance marketing du jeu. Le titre vise en effet à rassembler tous les fans déçus par la direction qu'a prise la licence Pokémon avec Nintendo et Game Freak et entend proposer avec Temtem une nouvelle vision du genre, un “Pokémon, mais en mieux”.

Quelle est la date de sortie de Temtem ?

Temtem est disponible en accès anticipé depuis le 21 janvier 2020 sur PC, via Steam ou Humble Bundle. Il est aussi accessible aux joueurs disposant d'une PS5 depuis le 8 décembre 2020.

Le jeu étant encore en bêta, son développement n'est pas encore terminé. C'est donc une version à laquelle il manque des fonctionnalités et une partie de l'histoire que l'on peut jouer aujourd'hui. Aucune date de sortie officielle du titre en bonne et due forme n'a encore été communiquée. Il reste encore beaucoup de travail aux développeurs, mais un lancement dans le courant de l'année 2021 est visé.

Quel est le prix de Temtem ?

Temtem est vendu au prix de 33,99 euros sur PC, que vous l'achetiez sur Steam ou sur Humble Bundle. Il est un peu plus cher sur le PlayStation Store, où il est commercialisé au tarif de 39,99 euros. A noter qu'il existe également sur PS5 une édition Deluxe vendue 59,99 euros, qui comprend quelques éléments cosmétiques : deux bandanas de camouflage, un treillis de camouflage et un barda de camouflage.

Sur quel support Temtem est-il disponible ?

Développé sur le moteur de jeu Unity, Temtem est actuellement disponible sur PC et PS5, mais des versions Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch sont également en préparation. Celles-ci devraient voir le jour en 2021. Le jeu ne devrait par contre pas être porté sur les consoles de la génération 2013-2020, à savoir les PS4 et Xbox One.

Temtem supporte la fonction de crossplay, c'est-à-dire qu'il est possible de jouer avec des personnes d'une autre plateforme. Par exemple, durant cet accès anticipé, les joueurs PC et PS5 peuvent se croiser en jeu.

Précisons également que le jeu est compatible avec le combo clavier/souris ou à la manette.

Configuration requise

Si vous êtes joueur PC, vérifiez bien que votre machine est capable de faire tourner Temtem. Le jeu n'est pas très gourmand en ressources, mais si vous n'avez pas de carte graphique dédiée ou que vous avez de l'équipement ancien, vous pourriez rencontrer des problèmes de performance.

Configuration minimale :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Celeron G530 2,4 GHz

Mémoire vive : 4 Go

GPU : Nvidia GT 650M

Espace disque : 5 Go d'espace de stockage

Configuration recommandée :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i3-6100T 3,2 GHz

Mémoire vive : 8 Go

GPU : Nvidia GTX 970

Espace disque : 5 Go d'espace de stockage

Si votre ordinateur respecte les spécifications techniques de la configuration minimale, vous devriez pouvoir jouer en HD 720p à 30 images par seconde. La configuration recommandée permet d'atteindre une qualité Full HD 1080p à 60 images par seconde.

Temtem est compatible 1440p et 4K sur PC, mais attendez-vous à une chute de FPS si votre hardware ne suit pas. Sur PS5, Temtem tourne selon les développeurs en 4K à 60 images par seconde.

MMO et coop

Il s'agit sans doute de l'aspect qui se différencie le plus de la série Pokémon : Temtem n'est pas un jeu solo, mais un MMO (jeu en ligne massivement multijoueur). Vous pouvez donc rencontrer sur la carte d'autres joueurs connectés et qui sont en train de vivre les mêmes aventures que vous. Ce choix est intéressant, il n'est pas meilleur ou moins bon que de proposer un solo à la Pokémon, il est juste différent.

Le MMO permet de donner de la vie au titre avec de vrais joueurs qui tentent eux aussi de devenir des dresseurs à ses côtés. Un chat donne la possibilité de communiquer avec les autres joueurs, qu'ils soient proches de nous ou non, à travers différents canaux, alors qu'un système d'emote a été intégré pour interagir basiquement avec les gens qui sont à côté de nous.

A terme, un hôtel des ventes doit être implanté pour acheter et vendre des composants et des Temtem aux autres joueurs, créant ainsi une économie parallèle. Un centre d'échanges est également prévu pour faciliter les transactions de Temtem entre les dresseurs. Les échanges sont pour le moment supportés entre contacts seulement.

Sachez que la campagne est intégralement jouable en coop à deux, ce qui permet de progresser normalement dans l'aventure avec un ami. Cela est permis par la dimension MMO du ainsi que par le système de combat à deux Temtem, mais nous y reviendrons plus loin.

Le fait qu'il s'agisse d'un MMO vient tout de même avec son lot de contraintes. Logiquement, une connexion à internet est obligatoire pour profiter du jeu. Certains pesteront également sur la présence d'autres joueurs à l'écran, surtout que ceux-ci vont souvent vous ressembler, les options de personnalisation physique du personnage n'étant pas légion. Et puisque les actions des joueurs n'ont pas d'impact réel sur l'environnement, l'intérêt de voir les autres joueurs est finalement très limité. Un système de sessions pouvant être privées ou rejointes par d'autres joueurs à la Diablo aurait peut-être eu plus de sens, laissant le choix à l'utilisateur et offrant à la fois l'option du solo ou du multi. D'autres fonctionnalités devraient arriver pour justifier ce virage vers le MMO.

Les combats

Si vous avez joué à Pokémon, vous ne serez pas dépaysé. Chaque Temtem a un passif qui lui est propre et possède quatre capacités d'attaque. Ces dernières se débloquent au fur et à mesure que votre Temtem gagne des niveaux. Les combats se jouent au tour par tour, avec une originalité : vous contrôlez toujours deux Temtem. La plupart de vos adversaires aussi, sauf quand il ne leur reste plus qu'un Temtem disponible (chaque dresseur peut avoir jusqu'à six Temtem à disposition) ou quand vous rencontrez un Temtem sauvage dans les hautes herbes. Nous nous retrouvons donc souvent dans une situation de 2vs2 qui constitue le cœur du gameplay, alors que Pokémon a ajouté le 2vs2 pour varier les plaisirs sans lui donner une très grande importance.

Chaque tour, vous devez choisir une attaque pour chacun de vos Temtem en jeu. Chaque attaque dispose d'un score de vitesse qui détermine si elle sera lancée avant ou après les attaques adverses, un élément primordial à prendre en compte. Elle peut infliger des dégâts directs ou agir sur l'état d'un Temtem ennemi (l'empoisonner, l'endormir…). Mais attention, une attaque coûte des points d'endurance. Quand la barre d'endurance de votre Temtem tombe à zéro, il subit des dégâts de fatigue ou passe son prochain tour pour se reposer.

Contrairement à Pokémon, les capacités d'attaque ne sont pas limitées à un volume limité, mais la jauge d'endurance va vous forcer à faire des choix. Certaines attaques prennent aussi plusieurs tours pour être chargées. Quelques capacités ont la particularité d'infliger des dégâts aux deux Temtem adverses à la fois. Pour pousser la stratégie d'équipe, quelques attaques sont aussi à combiner avec celles d'autres Temtem afin de provoquer des effets dévastateurs.

On retrouve le système de types, avec leurs forces et faiblesses. 12 types sont actuellement présents sur le jeu :

Type Neutre

Type Feu

Type Nature

Type Eau

Type Electrique

Type Mental

Type Terre

Type Vent

Type Cristal

Type Numérique

Type Mêlée

Type Toxic

Un type est attribué à chaque capacité d'attaque. Un Temtem peut être d'un type ou d'un double type. Dans ce cas, le calcul des dégâts de fait en fonction des deux types. Par exemple, si un Temtem des types nature et eau subit une attaque de feu, les dégâts seront normaux, car ils doivent être doublés contre la nature et divisés par deux contre l'eau. Par contre, une attaque feu contre un Temtem qui est à la fois nature et cristal verra ses dégâts quadruplés, car les deux multiplicateurs x2 se cumulent.

Le tableau ci-dessous récapitule les forces et faiblesses de chaque type. Quand la case est blanche, l'attaque inflige ses dégâts normaux. Autrement, le multiplicateur indiqué s'applique. Comme dans Pokémon, la maitrise des résistances et des coups efficaces est primordiale pour espérer remporter ses combats. Mieux vaut constituer une équipe variée en types pour améliorer ses chances de disposer de capacités fortes contre une grande variété d'adversaires.

Enfin, lors de chaque tour, le dresseur a l'opportunité d'utiliser un objet (de soin, affectant l'état de l'un de ses Temtem…), ou de changer de Temtem sur le champ de bataille.

Aventure et fin du jeu

Là encore vous allez le constater, c'est du Pokémon tout craché. Vous débutez votre aventure dans un petit village, Zadar, qui rappelle Bourg Palette. Vous vivez avec votre mère et le jour est venu de quitter le domicile familial pour devenir le meilleur dresseur et les attraper tous. Nous faisons vite connaissance avec notre rival puis allons voir le professeur du village, Konstantinos, dans son laboratoire pour choisir l'un des trois starters qui nous sont proposés. Nous obtenons également au début du jeu notre Tempédie, une tablette qui fait office d'équivalent du Pokédex et qui recense des informations sur les Temtem que nous avons capturé. Nous recevons aussi nos premières TemCartes, qui servent à capturer et transporter des Temtem à la manière des Pokéball. Bref, dire que Temtem est inspiré de Pokémon est un doux euphémisme.

Le système de capture est là encore calqué sur celui de Pokémon. Lorsque vous rencontrez un Temtem sauvage, vous avez la possibilité d'essayer de l'attraper à l'aide d'une TemCarte. Plusieurs types sont disponibles, certaines octroyant plus de chances de réussite que d'autres ou spécialisées pour un type de de Temtem en particulier. Pour augmenter les chances de capture, mieux vaut blesser ou infliger un état (comme l'endormissement) au Temtem visé.

Le jeu s'articule autour d'une quête principale, mais l'aventure est aussi parsemée de quêtes secondaires. Vous serez amené à évoluer sur plusieurs îles, au nombre de six pour le moment, qui constituent l'archipel Aéroporté :

Deniz : l'île méditerranéenne

: l'île méditerranéenne Arbury : l'île universitaire

: l'île universitaire Omninesia : groupe d'îlots tropicaux et volcaniques

: groupe d'îlots tropicaux et volcaniques Cipanku : l'île où s'affrontent mysticisme et technologie

: l'île où s'affrontent mysticisme et technologie Tucma : une terre toxique

: une terre toxique Kisiwa : l'île désert/savane

Une grande variété d'environnements donc, mais Temtem n'est pas vraiment un “open world”. On peut certes se balader où l'on veut au cours de l'aventure, mais il n'y a bien souvent qu'un chemin tout tracé permettant d'atteindre son objectif. On retrouve en ville et parfois sur les routes des centres de soin pour régénérer ses Temtem. Si vous perdez un combat, vous êtes renvoyé à la dernière ville que vous avez visitée. Vous perdez aussi une partie de votre argent. Mieux vaut donc investir dans des objets permettant de soigner (comme les baumes, l'équivalent des potions) et ranimer vos Temtem que de prendre le risque de perdre.

Comptez environ une trentaine d'heures de jeu pour boucler le scénario principal. Une fois l'aventure terminée, MMO oblige, le joueur accède à ce que l'on appelle le “endgame”, le contenu de haut niveau accessible quand l'histoire est achevée. Il est notamment question de matchs classés contre d'autres joueurs permettant de progresser au classement, un défi qui requiert bien plus de stratégie que les combats de l'aventure contre les PNJ. Le mode compétitif de Temtem est encore très basique cependant.

D'autres activités sont ensuite disponibles, comme les défis hebdomadaires contre les Maîtres de Dojo, avec une difficulté croissante. De quoi se donner de nouveaux objectifs PVE en fin de jeu. Pour la collection, vous voudrez peut-être tenter de pêcher l'une des versions de Koish au Nuru Lodge, disponible en 10 368 variantes. Temtem reprend également le principe des “Shiny” de Pokémon avec des Temtem “Lumas” ultra rares aux couleurs spéciales par rapport au Temtem de base. Les Lumas ne sont pas forcément plus forts, seule l'esthétique varie.

Et pour finir, une option de “housing” est proposée à la fin du jeu, chaque joueur possédant sa maison à l’Orée des Atolls, qu'il est possible de personnaliser. Les possibilités ne sont pas infinies, mais il s'agit tout de même d'une belle récompense et d'un endroit où l'on peut passer un peu de temps et interagir avec d'autres joueurs.

Combien y-a-t-il de Temtem ?

L'un des objectifs du jeu étant d'attraper tous les Temtem, mieux vaut savoir dès le début combien de ces créatures sont à chasser. Pour cette première génération, il semble y avoir 161 Temtem, mais tous ne sont pas encore disponibles en jeu ou annoncés. Certains ne peuvent être obtenus qu'avec une évolution. La base de données du site Temtem France répertorie actuellement 113 Temtem pouvant être acquis, indiquant également leur type, leurs techniques, leurs statistiques, leurs traits et même leur localisation.

Temtem : nos premières impressions

J'ai joué quelques heures à Temtem, et mon sentiment est partagé. À mon sens, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un Pokémon sous forme de MMO. J'aurais aimé que Crema reprenne moins de mécaniques vieillissantes de Pokémon et que certains éléments soient améliorés par rapport aux jeux de Game Freaks. C'est parfois le cas, mais pas suffisant à mon goût. Le gameplay de Temtem est vraiment beaucoup trop similaire à son aîné et les quelques changements opérés ici et là ne sont pas suffisants pour ne pas se dire toutes les cinq minutes “Ah c'est encore comme sur Pokémon”. J'avais espéré que le jeu reprenne la base de Pokémon : un système de capture, un esprit de collection et des combats, mais en vivant mieux avec son temps et en proposant de réelles innovations. Si comme moi vous avez abandonné Pokémon, car jugé que la licence tournait en rond, Temtem n'est pas la révolution attendue.

Par contre, si vous cherchez seulement un Pokémon-like qui ne vous perdra pas dans de nouvelles mécaniques, Temtem devrait vous convenir. Il a l'avantage de laisser deux joueurs profiter de la campagne ensemble en mode coopération et de permettre de rencontrer de nouveaux contacts. Pour l'instant, l'aspect MMO n'est que peu développé, mais les fonctionnalités doivent arriver au compte-goutte dans les semaines et mois qui viennent.