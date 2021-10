Age of Empires 4 : les configurations recommandées dévoilées, les vieux PC feront tourner le jeu

Après plusieurs années d’attente, Microsoft s’apprête enfin à sortir un nouvel opus de sa franchise Age Of Empires. Le 4e volet de la série sortira sur Xbox, mais également sur PC, et Microsoft vient de dévoiler les configurations requises.

Pour pouvoir profiter du nouvel Age of Empires IV que nous avons pu tester, vous n’aurez pas besoin d’une machine de guerre dernier cri. Microsoft a dévoilé quatre configurations différentes pour faire tourner le jeu sur son PC. Vous aurez quoi qu’il arrive besoin d’au moins 50 Go d’espace de stockage libre, mais votre PC vous demandera 93 Go de stockage si vous le téléchargez depuis le Microsoft Store. Il faudra également s’assurer d’utiliser Windows 10 ou Windows 11.

Concernant la configuration minimum, vous aurez besoin d’un PC avec 8 GO de RAM, d’un processeur Ryzen 5 2400G avec une carte graphique Radeon RX Vega 11, ou bien d’un Intel Core i5-6300U avec un iGPU Intel HD 520. Bonne nouvelle, il sera donc possible de profiter du jeu sur les ultraportables d’il y a quelques années qui n’ont pas de cartes graphiques dédiées. Age of Empires IV est beaucoup moins gourmand que GTA The Trilogy, dont la configuration minimum a également été dévoilée hier.

Quelles sont les configurations recommandées pour jouer ?

Microsoft annonce ensuite 3 autres configurations « Low », « Recommended » et « Ideal », que vous pouvez retrouver ci-dessous. Il faut noter que pour profiter pleinement du jeu de stratégie en temps réel, vous n’aurez pas besoin des dernières cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 ou Nvidia RTX 3000, qui sont actuellement hors de prix à cause de la pénurie mondiale de composants. Pour rappel, Age of Empires 4 sortira sur PC le 28 octobre prochain et sera disponible dès sa sortie sur le Game Pass.

Configuration « Low » pour Age of Empires IV

Processeur : Intel i5-4460T ou AMD Ryzen 3 1300X

Configuration « Recommended » pour Age of Empires IV

Processeur : Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Configuration « Ideal » pour Age of Empires IV