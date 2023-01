AetherSX2 : l’émulateur PS2 sur Android n’aura plus de mise à jour, son développeur menacé de mort

Le très prometteur AetherSX2 fait ses adieux. Sur le site officiel de l’émulateur, son développeur explique être épuisé par les requêtes incessantes des joueurs, dont certains n’ont pas hésité à lui envoyer des menaces de mort. En réponse, ce dernier a annoncé arrêter de travailler sur l’application, qui restera tout de même disponible en l’état sur le Google Play Store.

Ces dernières années, la place de l’émulation n’a fait que croître au sein du monde vidéoludique. Les avancées technologiques, couplées au désintérêt des constructeurs pour la conservation du jeu vidéo, ont fait de cette sous-culture un pan à part entière de l’industrie. Les PlayStation, en outre, occupent une place toute particulière dans le cœur des utilisateurs, avec leur catalogue culte à bien des niveaux.

C’est ainsi que le premier émulateur de la PS5 existe déjà, à peine deux ans après sa sortie, tandis que d’autres peuvent déjà se targuer de faire tourner des jeux PS4 en 3D. Plus la console est ancienne, moins le besoin d’une machine de guerre pour le faire fonctionner correctement se fait ressentir. Ainsi, il est possible d’émuler des jeux PS2 sur son smartphone Android, et AetherSX2 est l’un des meilleurs moyens d’y parvenir.

Le développeur d’AetherSX2 jette l’éponge

Malheureusement pour les utilisateurs, l’aventure s’arrête là. Depuis plusieurs heures, le site de l’émulateur n’affiche plus que ce simple message sur fond blanc : « Le développement de AetherSX2 est indéfiniment suspendu. » Plus loin, le développeur explique ce qui l’a poussé à prendre cette décision difficile, qu’il accuse les joueurs trop exigeants d’en être la cause. Or, les choses sont allées beaucoup trop loin dernièrement.

« En raison des incessantes usurpations d’identité, plaintes, demandes et désormais menaces de mort, j’arrête les frais. » Il ne s’agit donc pas de simples requêtes de la part d’utilisateurs, mais bien de comportements qui mettent dorénavant la vie du développeur en danger. Ce dernier ajoute qu’il sera toujours possible de télécharger l’émulateur sur le Play Store, mais que celui-ci ne recevra plus de mises à jour.

Source : AetherSX2.com