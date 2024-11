Achetez une clé Windows 11 ou Microsoft Office dès 8 € : Godeal24 sort le grand jeu pour le Singles’ Day

Godeal24 vous permet d’obtenir des clés Windows et Microsoft Office pour une bouchée de pain. Dans le cadre du Singles’ Day, les prix sont encore plus incroyables. Différentes versions des logiciels Microsoft sont ainsi disponibles à partir de 8 €, pour une licence à vie !

Godeal24 lance son opération Singles’ Day, l’équivalent chinois du Black Friday dont la tradition a depuis longtemps traversé les frontières l’Empire du Milieu. En ce moment sur Godeal24, vous pouvez acheter une clé Windows ou Office pour quelques euros seulement, sachant qu’il faut habituellement débourser plus d’une centaine d’euros pour un achat unique ou un abonnement annuel à Microsoft 365.

Ce 11 novembre 2024 donc, le site fait chuter drastiquement les prix d’une large sélection de logiciels Microsoft. Si vous ne visez pas forcément les versions les plus récentes, vous pouvez par exemple opter pour une clé Office 2016 Pro Plus pour seulement 11,11 € en paiement unique et à vie.

Pour une version plus actuelle, il y a la clé Office 2021 Pro Plus qui est disponible pour seulement 35,11 € chez Godeal24. De quoi profiter de tous les logiciels de la suite : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, etc pour pas grand-chose.

En effet, ces tarifs sont peu chers pour la suite bureautique la plus utilisée au monde, d’autant plus que toutes les clés achetées sont valables à vie. Entre les générations 2016 et 2021, vous avez aussi la possibilité de choisir Office 2019 Pro qui est disponible à 25,29 € seulement.

Enfin, Godeal24 propose aussi une clé Microsoft Office 2024 pour PC et Mac. La plus récente des versions coûte logiquement plus cher. Mais là encore, le site le propose à un prix imbattable. La licence personnelle (Home) de Office 2024 s’affiche ainsi au prix de 99,99 € au lieu de 149,99 €. Il s’agit d’un achat unique qui vous donne droit à une licence à vie.

Enfin, si vous recherchez aussi des clés Windows 11 et Windows 10, l’opération Singles’ Day de Godeal24 vous permet de les avoir à partir de 8,15 €. Voici sans plus tarder toutes les offres Microsoft Office et Windows du moment.

Singles’ Day Godeal24 : obtenez une clé Microsoft Office pas chère dès aujourd’hui

Des clés Office pour Mac à vie à des prix imbattables

Des clés Windows 11 et 10, à partir de 8 €

Des packs Windows + Office à des prix encore plus avantageux grâce au code promo SGO62

Jusqu’à 50% de réduction sur encore plus de licences Windows and Office (code promo SGO50)

Achetez plus, payez moins : des réductions encore plus folles sur les packs de 50 clés

Comment appliquer un code promo Godeal24 ?

Pour utiliser un code promo sur le site de Godal24, c’est simple. Après voir ajouté le produit, accédez au panier. En haut, à droite saisissez le code promo dans le champ Codes de réduction, puis cliquez sur le bouton Utiliser le coupon. La réduction s’applique alors automatiquement.

Cliquez ensuite sur poursuivre le paiement et suivez les instructions jusqu’à la fin.

Qui est Godeal24 ?

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Godeal24 est un distributeur de logiciels informatiques à des prix défiant toute concurrence. Le site vous permet ainsi d’obtenir des licences Windows et Office pas chères et 100% authentiques.

Toutes les clés sont donc légales et sont utilisables à vie. En d’autres termes, il ne vous sera pas demandé de renouveler la licence au bout de quelques mois. Les clés vous sont envoyées par email immédiatement après le paiement 100% sécurisé.

Comme vous pouvez le constater sur Trustpilot, le site bénéficie d’une cote de confiance largement favorable avec un sore de 4,8 sur 5. 94% des clients le notent en effet 5/5.

