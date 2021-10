Profitez d’un abonnement Fibre + forfait mobile 70Go à 29,99€ / mois chez Orange

Envie de profiter d'un abonnement Fibre et d'un forfait mobile à moins de 30 euros seulement ? C'est possible grâce à un pack Open signé Orange où le numéro un des télécoms en France permet à ses futurs clients de souscrire à une offre promotionnelle. Tous les détails du bon plan Orange sont à consulter dans la suite de l'article.

Vous avez jusqu'au 2 février 2022 inclus pour souscrire à une offre Orange comprenant un abonnement Internet fibre et un forfait mobile de 70 Go au tarif mensuel de 29,99 euros avec un engagement d'un an. Au terme de la période de 12 mois, le pack passera au prix de 63,99 euros par mois.

Le pack Orange en question comporte un Internet Fibre très haut débit avec des débits descendant et montant de 400 Mbit/s grâce à la Livebox 5. Concernant la TV, il existe un décodeur TV Ultra HD 4K qui permet de regarder jusqu’à 140 chaînes. Pour la téléphonie, on retrouvera essentiellement des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM et de 110 destinations internationales.

Concernant le forfait mobile, ce dernier embarque une enveloppe de 70 Go de data en France métropolitaine qui est utilisable dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. Des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre sont également inclus.