L’abonnement Fibre Bbox Must 1 Gb/s est à 15,99 € / mois chez Bouygues Telecom

Avis à celles et ceux qui sont éligibles à la Fibre dans leur maison ou dans leur appartement ! Au cours d'une durée limitée, Bouygues Telecom permet à de nouveaux clients de souscrire à son abonnement Fibre Bbox Must à 15,99 euros par mois.

Jusqu'au dimanche 19 décembre 2021, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement Internet à haute vitesse avec la Fibre pour 15,99 € / mois durant un an, via l'offre Bbox Must de chez Bouygues Telecom (location de box comprise). Au terme de la période des 12 mois, l’abonnement mensuel passera à 39,99 euros. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une réserve d’éligibilité technique et géographique et d'un raccordement effectif du domicile.

L'offre Fibre Bbox Must de Bouygues Telecom comporte un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant (download) et jusqu'à 400 Mbit/s en débit ascendant (upload), et des appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays. Grâce au décodeur Bbox 4K associé à son enregistreur de 100 heures, il sera possible de profiter de plus de 180 chaînes TV, des applications Android, de l'assistant vocal Google et du Google Cast. Pour terminer, il faut savoir que des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement sont appliqués au prix de 48 euros et qu'un remboursement des frais de résiliation de l'ancien FAI peut aller jusqu'à 100 euros (voir conditions).

