Abonnement CDAV pas cher : le programme Cdiscount à volonté est à seulement 8 €

Profitez de ce bon plan pour souscrire à un abonnement CDAV pas cher ! Actuellement, le programme Cdiscount à volonté du site marchand français est à seulement 8 euros au lieu de 29 euros. Toutes les informations de cette offre intéressante sont à consulter dans la suite de l'article.

Voici une bonne affaire qui tombe à pic à l'occasion des prochaines soldes d'été. Les nouveaux clients Cdiscount désirant s'abonner au programme CDAV peuvent le faire dès aujourd'hui puisque le service en question est proposé à prix très réduit. Au cours d'une durée indéterminée, le programme Cdiscount à volonté est à 8 euros seulement la première année.

Quels sont ses avantages ?

Le programme de fidélité Cdiscount à volonté permet de bénéficier de nombreux avantages. On notera, entre autres, la livraison gratuite en point relais dès 10 € d'achats et à domicile à partir de 25 € d'achats (valable sur des produits expédiés par Cdiscount), des offres promotionnelles et/ou codes promotionnels exclusifs, des titres de presse en ligne en illimité et la cagnotte à volonté permettant de cumuler des euros pour des prochains achats. Pour ceux et celles qui adorent la musique, Cdiscount propose de profiter de 6 mois offerts à la plateforme Spotify Premium (offre valable jusqu'au 16 juillet 2021 à 10 heures), à condition d'ajouter un article au panier dont le montant est supérieur ou égal à 49 euros.

À titre d'information, le service CDAV passera au tarif de 29 euros au-delà de la période des 12 mois. L'offre étant sans engagement, il sera bien évidemment possible de résilier.

Comment résilier le programme Cdiscount à volonté ?

La résiliation du programme CDAV peut se faire dans l'espace client du compte utilisateur. Dans le cas contraire, il est possible de contacter le service client Cdiscount sur les réseaux sociaux (via un message privé sur Facebook et/ou sur Twitter) tout en indiquant l'objet de la demande. Sinon, il existe la méthode classique qui permet d'appeler le service client au 09 70 80 90 50 (numéro non surtaxé).