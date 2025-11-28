AAWireless 2 : pour le Black Friday, l’adaptateur Android Auto sans fil passe à un tout petit prix

AAWireless 2 vous permet de profiter d’une expérience sans fil d'Android Auto dans de très nombreux véhicules. Grâce une réduction de 20% proposée à l'occasion du Black Friday, il passe à moins de 40 € sur le site officiel de la marque.

Si vous en avez marre de devoir trimballer constamment un câble pour profiter d’Android Auto, l’accessoire AAWireless 2 vous débarrasse de toute liaison filaire. Après le succès rencontré par le modèle de première génération, la marque propose une version améliorée depuis un peu plus d’un an.

En ce moment, elle fait l’objet d’une réduction de 20% sur le site officiel à l’occasion du Black Friday. C’est une offre à durée limitée qui s’achève le lundi 1 décembre 2025. Elle est par ailleurs valable dans la limite des stocks disponibles.

AAWireless 2 : profitez de l’expérience d’Android Auto sans fil sans vous ruiner

Le AAWireless 2 passe ainsi à 39,99 € au lieu de 49,99 € habituellement. Cette offre est encore plus intéressante quand on sait que ce modèle a été lancé à 59,99 € l’année dernière et que la première génération coûtait 70 € à son lancement.

Malgré les améliorations qu’il apporte, le dongle Android Auto sans fil devient ainsi encore plus abordable. Et parlant d’amélioration, ce modèle profite d’un design plus efficace. Bien que sa forme soit plus allongée comparé au format carré du précédent modèle, AAWireless 2 est beaucoup plus petit que ce dernier. Il est en effet 30% plus compact, devenant ainsi moins encombrant.

Le nouveau modèle dispose également d’un bouton physique multifonctions, avec des voyants LED tout autour. Ce bouton permet de profiter de l’une des nouveautés phares de l’adaptateur : la possibilité de passer facilement d’un smartphone à un autre. Ce bouton rend aussi l’appairage et les déconnexions plus simples et plus rapides.