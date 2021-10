À un mois du Black Friday, l’écran PC Gamer Samsung Odyssey G5 est à prix canon

Habituellement vendu 299,99 €, l'écran PC gamer incurvé Samsung Odyssey G5 27″ fait l'objet d'un bon plan du coté de Rue du Commerce. Le marchand français l'affiche à 259,90 € soit une réduction de 40 €. Un code promo permet de l'avoir encore moins cher, à 237,90 €.

C'est le Black Friday avant l'heure du coté de Rue du Commerce. Un bon plan permet de s'équiper de l'écran PC gamer Samsung Odyssey G5 dans sa diagonale 27 pouces 259,90 € au lieu de 299,99 €. Rue du Commerce qui fête ses 22 ans propose pour l'occasion le code promo 22BOUGIES qui donne droit à 22 euros de réduction supplémentaire. Au final, le prix de l'écran chute à 237,90 €. Le meilleur prix du moment. Ne tardez pas trop si vous êtes intéressé puisque le code expire ce lundi 25 octobre.

Pour en venir à la fiche technique de ce Samsung Odyssey G5, il propose une dalle VA incurvé 1000R de 27 pouces de définition WQHD 2560 x 1440 pixels. Idéal pour le gaming, son temps de réponse de 1 ms et sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz permettent d' éliminer les lags et le flou pour une action ultra-fluide.

On retrouve également la compatibilité avec technologie FreeSync Premium d'AMD qui vous permet de synchroniser la carte graphique avec l'écran pour réduire les lags et les déchirures d'image. Enfin, la partie connectique est composée d'une entrée HDMI, une sortie audio et un DisplayPort.

