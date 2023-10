À peine lancés, les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 3 sont déjà moins chers

Alors qu'ils viennent tout juste d'être lancés, les nouveaux écouteurs sans fil de Huawei sont déjà moins chers sur le site officiel de la marque grâce à un code promotionnel exclusif à Phonandroid. Vous allez pouvoir faire baisser le prix de 20 €. On vous donne tous les détails.

Huawei a fait de gros progrès depuis le lancement de son premier FreeBuds Pro. La version 2 que nous avons eu le plaisir de tester nous avait fait forte impression. Un an après, les FreeBuds Pro 3 font leurs débuts et apportent quelques améliorations. Leur prix de départ est même 20 € inférieur à celui du modèle précédent (200 € au lieu de 220 €)

Et comme si cela ne suffisait pas, Huawei propose en ce moment une réduction de 20 euros qui fait passer le prix à 179,99 € au lieu de 199,99 €. Vous allez pouvoir profiter de ce tarif grâce au code promo exclusif APHONANDROIDPRO3. Pour faire simple, copiez et collez ce code au niveau de l'emplacement prévu à cet effet sur la page du panier.

Huawei FreeBuds Pro 3 : quelques améliorations et un prix en baisse

Les FreeBuds Pro 3 à 179 € sont ainsi 40 € moins chers que les FreeBuds Pro 2. Pour autant, les nouveaux écouteurs Huawei apportent plusieurs améliorations. Malgré la non-reconduction du partenariat avec Devialet, la marque promet une restitution sonore toujours aussi qualitative.

Les écouteurs s'appuient notamment sur deux transducteurs pour chaque écouteur et on note la nouvelle compatibilité avec les codecs LDAC et L2HC 2.0 pour du Hi-Res Audio. Un autre changement notable annoncé est l'amélioration du moteur de réduction de bruit active des écouteurs. Ils offrent une meilleure isolation pour une écoute plus immersive, notamment dans les transports.

Et enfin, les Huawei FreeBuds Pro 3 sont compatibles avec la connexion multipoints. Vous pouvez ainsi les appairer avec deux sources audio différentes sans devoir vous déconnecter de la première.