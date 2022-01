87% des adolescents ont un iPhone et affirment vouloir rester chez Apple

L'iPhone est LE smartphone des plus jeunes. Aux États-Unis, 87% des adolescents possèdent un smartphone Apple, révèle une étude de Piper Sandler. Ils sont 88% à affirmer que leur prochain téléphone sera de la même marque. La popularité de l'Apple Wacth et d'Apple Pay est également en hausse.

Apple n'a jamais eu autant la cote chez les plus jeunes. Bien que les Airpods semblent démodés au vu des nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, il s'agit bien là du seul produit de la firme qui ne fait pas mouche. Une étude menée par l'institut Piper Sandler confirme cet engouement, surtout visible pour l'iPhone. Aux États-Unis, 87% des adolescents possèdent en effet un smartphone de la marque.

Si le sondage ne précise pas le modèle, ces résultats sont globalement en contradiction avec une précédente étude, qui statuait que 76% des utilisateurs ne comptaient pas acheter l'iPhone 13. Depuis, la firme de Cupertino a bien du mal à répondre à la demande, une situation qui pourrait bien être causée par la forte demande des moins de 20 ans.

Les adolescentes plébiscitent l'iPhone en grande majorité

Qui plus est, ils sont 88% à affirmer que leur prochain smartphone sera de nouveau un iPhone. L'augmentation conséquente du prix de l'appareil au fil de temps ne semble pas freiner ces derniers, ce qui peut s'expliquer par le fait que la majorité d'entre eux ne le payent pas eux-même. “Ces [deux résultats] sont proches des records de notre enquête”, explique Piper Sandler.

“En outre, ces tendances sont encourageantes alors que l'entreprise continue de présenter de nouveaux iPhones 5G”, poursuit le rapport, “ce qui pourrait fournir un rafraîchissement important du cycle de produit. Nous pensons que ces tendances positives peuvent également être un catalyseur pour une croissance supplémentaire des services, car la base d'installation du matériel Apple continue de croître.”

Les sondés sont également 15% à vouloir acheter une Apple Watch dans les six prochains mois. Un chiffre une nouvelle fois en hausse, qui atteignait 13% l'année dernière. 30% la possède déjà et 39% déclarent qu'il s'agit de leur montre préférée. Enfin, 35% des adolescents utilisent Apple Pay, loin devant Paypal (22%) et Google Pay (4%). “Nous pensons que cela est dû au fait que 35 % des adolescents interrogés n'ont pas de compte bancaire traditionnel”, souligne l'institut.