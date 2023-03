Fin du réseau cuivre ADSL : l’Avicca remet sévèrement Xavier Niel à sa place après son coup de sang

Ce mercredi 22 mars, Xavier Niel s’était fustigé devant le Sénat de la lenteur du démantèlement du réseau cuivre ADSL, dont Orange a annoncé la fin pour 2030. Dans un billet de blog, l’Avicca, l’association des villes câblées, a (pas très) gentiment rappelé au milliardaire que les choses ne sont pas aussi simples qu’il semble le croire.

C’est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir hier. Ce mercredi 22 mars, Xavier Niel s’en est pris à Orange, au sujet du démantèlement du réseau cuivre ADSL qu’il trouve trop lent. Selon le milliardaire, patron d’Illiad et de Free, il suffirait d’imposer la fibre aux utilisateurs qu’il qualifie « d’irréductibles » pour accélérer le processus. Surprise, les choses ne sont pas aussi simples.

C’est ce qu’explique l’Association des Villes Câbles (Avicca) dans un billet de blog publié hier. « Certains acteurs se sont récemment émus de ne pas comprendre pourquoi le réseau cuivre de l’opérateur historique était éteint prioritairement dans les petites communes et non pas dans les grandes villes », commence l’organisme. Si le nom de Xavier Niel n’est pas mentionné, difficile de ne pas faire le lien avec sa déclaration de mercredi.

Voici pourquoi le démantèlement du réseau cuivre est plus lent que ce qu’aimerait Xavier Niel

Ainsi, l’Avicca tente « une nouvelle approche », puisque ses multiples études ainsi que celles de l’Arcep « semblent trop énigmatiques ». Concrètement, la raison de la lenteur du démantèlement du réseau cuivre est simple : aucune ville de France n’est encore couverte à 100 % par la fibre. À Paris par exemple, il reste encore 55 551 locaux à raccorder, contre 109 545 à Marseille ou encore 39 347 à Toulouse. Il est donc impossible d'y retirer les offres ADSL.

« Si un opérateur privé veut vite fermer le cuivre dans les “grandes” villes, il peut vite y déployer lui-même les locaux non encore couverts en fibre optique ! », estime donc l’Avicca, non sans une pointe d’ironie. Le message est clair : si Free, et de fait Xavier Niel, veut accélérer le démantèlement, ils n’ont qu’à mettre la main à la patte. Pour rappel, le trublion des télécoms ne déploie en moyenne que 800 nouvelles prises FttH raccordables par mois.

