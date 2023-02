6G : la Corée du Sud veut battre l’Europe et lancer son réseau dès 2028

La Corée du Sud vient de présenter ses ambitions concernant la 6G. En effet, le pays compte lancer son réseau dès 2028. Pour ce faire, des investissements conséquents vont être réalisés, à hauteur de 500 millions d'euros.

Alors que la 5G fait de plus en plus d'adeptes en France avec le cap des 6 millions d'utilisateurs dépassé en janvier 2023, les regards se tournent déjà vers son successeur : la 6G. Sur ce sujet, l'Europe a d'ailleurs pris de l'avance puisqu'elle a chargé en 2020 Nokia et Ericsson de développer et concevoir la nouvelle génération de réseaux mobiles.

Via ce projet, baptisé Hexa-X, les deux entreprises ont pour mission de lancer les premiers réseaux 6G d'ici 2030 en Europe. Pour ce faire, elles se sont entourées de nombreux spécialistes des télécoms, comme Orange, TIM, Telefonica, sans oublier des acteurs majeurs de l'industrie comme Siemens et Intel. Pour l'instant, Nokia est confiant. En mai 2022, le constructeur a confirmée l'arrivée de la 6G d'ici 2030.

Mais attention, le Vieux continent pourrait bien être coiffé au poteau par un autre pays dans la course à la 6G. En effet, la Corée du Sud vient d'annoncer ce lundi 20 février 2023 qu'elle comptait lancer son propre réseau 6G dès 2028.

La Corée du Sud veut lancer son réseau 6G dès 2028

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement sud-coréen veut subventionner les entreprises du secteur pour accélérer la production de matériaux, de composants et d'équipements pour le développement de son réseau 6G. Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement sera également une priorité. D'après le ministère des Sciences et des Technologies de l'information sud-coréen, une étude de faisabilité pour un projet de développement de la technologie de base de la 6G est d'ores et déjà en cours : son coût est évalué à 625,3 milliards de wons, soit près de 500 millions d'euros.

Grâce à ces multiples efforts, la Corée du Sud veut maintenir son avance dans le développement de la 6G face aux autres pays du monde. Si les brevets dédiés aux technologies 4G émanaient principalement d'entreprises américaines et européennes, la Corée du Sud est parvenu à changer la donne avec la 5G. Pour cause, pas moins de 25,9 % des brevets concernant la 5G ont été déposés par le pays. Résultat, la Corée du Sud se retrouve deuxième au classement, juste derrière la Chine, avec 26,8 %. Sur la 6G, le gouvernement sud-coréen souhaite porter ce chiffre à 30%.

