La France dévoile sa stratégie d’accélération sur la 5G et travaille déjà sur la 6G

Alors que la France a pris beaucoup de retard sur la mise en place de la 5G, le gouvernement a dévoilé sa stratégie pour accélérer son déploiement. La France travaillerait même déjà sur la 6G.

La France n’a pas été une bonne élève lors du déploiement de la 5G, qui a eu lieu dans notre pays plusieurs années après certains pays asiatiques. Récemment, Orange a même affirmé que la France a un an et demi de retard. Cependant, notre pays pourrait bientôt rattraper son retard et préparer le déploiement des futures technologies, dont notamment la 6G.

Cédric O, le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a annoncé la stratégie d’accélération française sur la 5G et les futures technologies de réseaux télécoms. Celle-ci comprend notamment 735 millions d’euros de subventions pour soutenir des projets industriels, pour un total de 1,7 milliard d’euros. Deux tiers de ces 735 millions d’euros seraient distribués d’ici 2022, tandis qu’un tiers financera la recherche sur les technologies du futur, notamment la 6G. De plus, 20 000 emplois seraient créés d’ici 2025.

Présentation de la stratégie d’accélération sur la #5G et les futures technologies de réseaux télécoms avec @AgnesRunacher.

→L’État mobilise +700M€ dans #FranceRelance pour soutenir des projets industriels. 1,7Md€ mobilisés au total

→Objectif : 20 000 emplois créés d’ici 2025 pic.twitter.com/SRHdSqbzle — Cédric O (@cedric_o) July 6, 2021

Quand peut-on espérer voir arriver la 6G en France ?

« La 6G est encore prospective », a déclaré Cédric O lors d’une conférence de presse. Il ajoute que « s’il y a des équipementiers, des start-ups ou des labos de recherche européens ou français qui souhaitent investiguer la question, il faut que les choses puissent être faites. On voit que les positions se prennent extrêmement tôt, que les standards se définissent extrêmement tôt. Il faut donc que la France et l’Europe puissent être au rendez-vous de ces discussions pour poser les bases de cette compétitivité industrielle ».

Comme à chaque nouvelle génération, certains pays asiatiques tels que la Corée du Sud ou la Chine devraient être les premiers à déployer le réseau 6G. L’Empire du Milieu a d’ailleurs déposé 35 % des brevets mondiaux autour de la technologie, se plaçant ainsi devant les États-Unis et l’Europe. En Corée du Sud, Samsung promet déjà des débits 50 fois supérieurs à la 5G, et un déploiement qui devrait débuter en 2028

En Europe, ce sont notamment Nokia et Ericsson qui ont la charge de concevoir le successeur de la 5G. Il faudra se montrer patient avant de découvrir la puissance de la 6G, puisqu’elle ne devrait pas être disponible pour tous en France avant au moins 2030.