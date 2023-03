Panne SFR et Bouygues : le réseau mobile est hors-service, impossible d’appeler ou d’envoyer des SMS

Depuis ce début d'après-midi, les réseaux mobile de Bouygues Telecom et SFR sont victimes d'une panne importante. D'après les premiers témoignages, il est impossible de passer des appels, d'envoyer des textos ou d'accéder à Internet via les données mobiles.

Après Orange et la panne massive qui a touché des milliers d'abonnés ce mercredi 15 mars 2023, c'est au tour de Bouygues Telecom et SFR. En effet, depuis ce début d'après-midi, les réseaux mobile des deux opérateurs français sont touchés par de gros problèmes techniques.

En effet, les signalements affluent sur les réseaux sociaux et sur Down Detector, le site spécialisé dans le recensement des bugs des services les plus populaires. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les rapports sont montés en flèche sur la page de SFR, avec pas moins de 5799 plaintes à 14h.

Les réseaux mobile SFR et Bouygues sont KO

Visiblement, cette panne toucherait principalement le réseau mobile SFR et Bouygues. Par conséquent, il est impossible pour de nombreux utilisateurs de passer le moindre appel, d'envoyer des SMS ou bien de se connecter à Internet via leurs données mobiles.

“Merci Twitter de me confirmer que je ne suis pas la seule à galérer avec le réseau SFR actuellement”, écrit une utilisatrice. “Bouygues Mobile : toujours pas de 4G dans le 54″, écrit un autre abonné dépité sur le réseau social.

Notez bien qu'il s'agit d'une panne nationale, avec des signalements émanant de plusieurs grandes villes comme Paris, Dunkerque, Amiens ou encore Marseille. De notre côté, des rédacteurs rencontrent effectivement des problèmes sur leur réseau Bouygues.

SFR REND NOUS LA CONNEXION pic.twitter.com/BOAAz7omhX — E.F (@emm_a210) March 17, 2023

L'origine de la panne n'est pas encore connue

Alors, quelle est l'origine du problème ? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse à apporter. Concernant le réseau SFR, l'opérateur a pris la parole (contrairement à Bouygues qui fait l'autruche) sur le compte Twitter de son service Assistance. Voici ce qu'on peut lire :

“Rassurez-vous, nos techniciens font le maximum pour résoudre cet incident au plus vite. Vous pouvez suivre l'évolution de cet incident depuis votre appli SFR & Moi. Dès l'incident résolu, vous recevrez un SMS de confirmation”, assure l'entreprise.

Pour l'heure, difficile de savoir quand les services reviendront à la normale. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons de plus amples informations à vous communiquer sur la situation et l'origine de la panne.