Téléphone au volant : vous risquez désormais la suspension du permis

De nouvelles mesure pour lutter contre le téléphone au volant sont entrées en vigueur vendredi 22 mai 2020. Lorsque les forces de l’ordre constatent l’utilisation du smartphone pendant la conduite alors qu’une autre infraction a été constatée, ou lors de la survenue d’un accident, la suspension du permis de conduire est désormais automatique.

La mesure est drastique, mais on espère efficace. Désormais, utiliser le smartphone au volant vous expose à un retrait du permis pour une durée comprise entre 72 heures et jusqu’à un an dans les cas les plus graves (notamment conduite en état d’ébriété, sous l'emprise de stupéfiants, ou en cas d’accident).

La suspension devient automatique lorsque l’utilisation du smartphone au volant est constatée en même temps qu’une autre infraction ou lors de la survenue d’un accident. Les forces de l’ordre ne peuvent néanmoins toujours pas retirer le permis pour cette seule infraction.

Téléphone au volant : près de la moitié des conducteurs commet l’infraction

Utiliser un smartphone pendant la conduite diminue l’attention. Selon la Sécurité routière, la manipulation ou la consultation de ces appareils multiplie le risque d’accidents par trois. Le smartphone est impliqué dans un accident corporel sur dix.Le 15e baromètre Axa Prévention sur le comportement des français sur la route avait permis de constater en juin dernier que 45% des usagers utilisent leur smartphone en conduisant pour téléphoner.

25% d’entre eux vont même jusqu’à écrire des SMS alors que toute leur attention devrait être sur la route et les dangers alentours. Or, ces chiffres ont explosé en une quinzaine d’années, ce qui montre que l’on ne plus pas vraiment s’en remettre à l’autodiscipline et la responsabilité des conducteurs. D’ailleurs, nous vous en parlions, l’infraction de l’utilisation du téléphone au volant pourrait prochainement être constatée par certains radars automatiques.

La Sécurité routière teste en effet un nouveau type de radar tourelle ultra-compact capable de constater l’utilisation du téléphone au volant, le non port de la ceinture, les distances de sécurité et la vitesse. Les nouvelles cabines devraient commencer à être déployées à l’horizon 2021. Le serrage de vis autour de l’utilisation du téléphone au volant n’est pas la seule nouvelle mesure de prévention routière.

En fait, la verbalisation accrue du téléphone entre en vigueur avec un train de mesures actées en janvier 2018 et dont nous vous parlions quelques mois en amont. On apprend ainsi par exemple qu’il n’est plus obligatoire de posséder un éthylotest dans son véhicule. Cette obligation revient désormais aux établissements de nuit qui risquent 135 euros d’amende en cas d’infraction.

La conduite d’un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage peut servir de mesure alternative à la suspension du permis de conduire. La durée maximale pendant laquelle la conduite d’un tel véhicule peut être imposée passe de six mois à un an.

Que pensez-vous des nouvelles mesures de lutte contre l’utilisation du smartphone au volant ? Partagez votre avis dans les commentaires.